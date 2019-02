VIL STILLE PÅ NYTT: I 2016 ble han slått av Clinton, nå vil Sanders prøve å bli den eldste presidenten i USAs historie. Foto: Joshua Roberts / X01909

Bernie Sanders vil stille mot Donald Trump igjen

77-åringen, som ikke nådde opp i konkurranse med Hillary Clinton om å bli Demokratenes presidentkandidat i 2016, prøver seg på nytt.

Publisert: 19.02.19 14:18







Det melder flere amerikanske medier, deriblant New York Times.

Sanders sees på som en kandidat langt til venstre i amerikansk politikk. Han har blant annet hyllet Norge for politikken som føres her.

les også Sosialismens amerikanske spøkelse

– For tre år siden, under 2016-kampanjen, da vi brakte fram vår progressive agenda ble vi fortalt at våre ideer var «radikale» og «ekstreme», skriver han i en e-post til sine supportere.

Nå mener han majoriteten av den amerikanske befolkningen derimot støtter deres sak.

Blant sakene han kjemper for er et gratis helsesystem for alle, minimumslønn på 15 dollar og en mulighet for å få høyere utdanning gratis.

les også Trump vil erklære nasjonal krise for å få Mexico-muren

Den nye presidentkandidaten er også blant de største kritikerne av Donald Trump . Beskyldninger som «rasist» og «løgner» har ofte kommet fra Sanders mot presidenten.

Hvor han vil starte sin presidentkampanje har ikke blitt klart ennå.

Det politiske landskapet betegnes som veldig endret siden 2016. Der han ved forrige valg stilte som en ensom liberal kandidat, møter han nå et langt større spekter av kandidater.

les også Reagerer etter Trump tale: – Vi trenger ikke å lage kunstige kriser

Skulle han bli valgt til president vil Bernie Sanders bli den eldste presidenten i USAs historie, foran Donald Trump.