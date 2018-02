Foto: Henden, Harald

10 års uavhengighet for Kosovo: - Ble ikke som vi håpet

Publisert: 18.02.18 17:32

PRISTINA (VG) Med avmålt entusiasme feirer innbyggerne i Kosovo 10 år som nasjon. Forventningene til hva uavhengigheten skulle endre for landet, har ikke blitt innfridd.

Lørdag 17.februar er alle Kosovos innbyggere invitert til folkefest i sentrum av hovedstaden, for å feire at det er på dagen 10 år siden landet erklærte seg uavhengig fra Serbia . Tobarnsfaren Arbel ( 47) har tatt med seg familien og kledd barna i kapper av flagg, men selv feirer han med en bismak i munnen.

– Se på disse pyntede gatene, hvor få som egentlig har møtt opp. Vi var hundre ganger så mange på uavhengighetsdagen for 10 år siden. Hvorfor er ikke folk her nå? Fordi de er trette. Trette av å kjempe, trette av at politiske konflikter fortsatt overskygger alt og hindrer byggingen av et samfunn der hvor folk kan leve godt, sier han til VG.

Arbel ber om at vi ikke bruker etternavnet hans, fordi «det er fortsatt farlig om slikt prat kommer feil folk for øre.»

Fakta FAKTA: KOSOVOS UAVHENGIGHET Bakgrunnen for Kosovos løsrivelse var konflikten i den daværende serbiske provinsen på slutten av 1990-tallet.

Serbiske soldater rykket inn i Kosovo, og 800.000 kosovoalbanere ble drevet på flukt. NATO svarte med å bombe de serbiske styrkene.

Mange sivile kosovoserbere ble utsatt for kosovoalbanske hevnangrep.

17.februar 2008 erklærte Kosovo seg som en egen stat, uavhengig fra Serbia, til sterk dissens fra serbiske myndigheter. ( kilde: NTB)

Ber for døtrene

På Mor Theresas boulevard henger 10-års bannere stolt over gågaten, og den unge nasjonen har fått årets første vårdag i bursdagsgave av sola. De hvite stjernene fra flagget pryder utallige ballonger og selv sukkerspinnet til de mange festkledde ungene er Kosovo-blått.

I hovedgata sentrerer markeringa seg først og fremst rundt aktiviteter for ungene. Et lite kappløp med lag blir symbolsk for en av pappaene VG snakker med: Nå gis stafettpinnen over til neste generasjon. Og den er betydelig i landet som har Europas yngste befolkning. Hele 70 prosent av Kosovos innbyggere er under 35 år.

– For meg handler dagen i dag døtrene mine. 10 år har gått og ingen ting ble som vi håpet. Men vi ber for en bedre fremtid for ungene våre. At de skal kunne vokse opp som andre europeere, kunne leve trygt og fredelig og ha det de trenger, og kunne reise hvis de ønsker det, uten å måtte søke om visum der noen mistenker deg for å be om asyl, sier Arbel til VG.

Fakta ÅPNE SÅR: Over 10.000 mennesker ble drept i krigen i Kosovo over 11 uker i 1998 og 1999. Fortsatt er 1.600 mennesker savnet av de 4.500 som forsvant. ( Kilde: NTB, Den internasjonale komiteen for savnede )

Flere anerkjenner ikke

Fortsatt har kun 111 av FNs 193 medlemsstater anerkjent Kosovo. Sterke nasjoner som Russland, Kina, Serbia, Spania og fire andre EU-land, er blant dem som ikke godkjenner Kosovo som et land.

Dermed er Kosovo det eneste landet i Europa som trenger visum for samtlige reiser utenlands, ifølge New York Times .

Men i hverdagen er det andre problemer som er mer presserende. Kosovo er det tredje fattigste landet i Europa, har en enorm arbeidsledighet på hele 52 prosent blant unge, og sliter med utbredt korrupsjon. Fortsatt blusser det stadig opp konflikter mellom serbere og kosovoalbanere i landet.

Det er bare uker siden den fremstående kosovo-serbiske politikeren Oliver Ivanovic ble skutt og drept på åpen gate i den nordlige byen Mitrovica.

Lever adskilt

En pappa og en onkel har tatt med en ungeflokk ut for å feire. Barna flokker seg fort rundt leketøysboden som selger maskingevær i plast. Ikke langt unna Pristina patruljerer fortsatt KFOR-styrker gatene. I dag får barna det de ønsker seg, for i dag er fest.

– Takk, Amerika, for friheten, sier en blid 33 år gammel onkel Abiti Aziz til VG, og tar et godt tak rundt ungene.

De har en fredeligere oppvekst enn han, forteller Aziz. Leker de noen gang med serbiske barn?, spør VG.

– Nei, nei! I min landsby er det bare kosovoalbanere. Det er best sånn. Du vet, Serbia var okkupanter!

Han mener likevel det står fredelig til nå.

– Folk er gode, forteller han prøvende engelsk, - det er politikken som er farlig.