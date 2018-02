Trump til partifeller: NRA har mye makt over dere

Publisert: 28.02.18 21:47 Oppdatert: 28.02.18 23:15

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

UTENRIKS 2018-02-28T20:47:39Z

President Donald Trump fyrte løs mot egne partifeller under et møte om sikkerhet og masseskytinger onsdag. – Dere er redde for våpenlobbyen i NRA, sa presidenten.

I møte med partifeller og demokrater tok Trump onsdag til orde for en endring i USAs våpenlover.

Møtet er ett av flere i kjølvannet av skoleskytingen i Florida, hvor en 19-åring åpnet ild mot elever og lærere på sin tidligere skole i byen Parkland . Skytingen er den siste i rekken av flere skoleskytinger i USA, og har fått flere til å demonstrere for å få på plass strengere våpenlover. Også i amerikansk politikk har temaet vært på agendaen.

– Ikke vær sjenerte

En av tingene Trump vil gjøre noe med i de eksisterende våpenlovene, er ordningen med såkalte «bump stocks». Det er en innretning som gjør et halvautomatisk våpen til et helautomatisk - altså at det kan fyre av med kortere mellomrom. Det vil Trump gjøre ulovlig, og han lovet selv å sørge for at ordningen vil forsvinne i løpet av kort tid.

Presidenten var også svært kritisk til måten mentalt syke mennesker kan kjøpe våpen uten større problemer.

– Vi må gjøre noe med at mentalt syke kan kjøpe våpen. Nå kan mentalt syke mennesker gå ut og kjøpe våpen. Det er latterlig, sa han til forsamlingen.

Han ba også om at de som nå utarbeider et nytt lovforslag på våpenregulering, jobber nøye med bakgrunnssjekk og mentalt syke.

– Dere må være veldig, veldig sterke på det med bakgrunnssjekker og mentalt syke. Ikke vær sjenerte, sa Trump.

Han mener også det er problematisk at håndvåpen krever at man er 21 år for å få kjøpt, mens andre våpen, som det som ble brukt i Florida-skytingen, kan man kjøpe som 18-åring.

Et lovforslag utarbeidet av republikanerne har ikke tatt opp dette temaet.

– Jeg lurer bare på hvorfor dere ikke tar det opp, sier Trump til senator Pat Toomey.

Han bekrefter at dette ikke ble tatt opp i deres lovforslag.

– Og vet du hvorfor? Fordi dere er redde for NRA, svarer presidenten partifellen.

Gikk mot eget parti

Et annet forslag, som ble tatt opp av republikaneren Steve Scalise, går på at det skal bli tillatt å bære våpen skjult når man drar fra en stat til en annen. Det er allerede til behandling i Senatet, men er foreløpig stanset av demokratene. Scalise mente dette måtte gjennom hvis republikanerne skulle gå med på strengere bakgrunnssjekker. Der satte Trump foten ned.

– Jeg tror det kan bli vedtatt, men det bør gå som et separat forslag, sa Trump.

Han mente det ville bli vanskelig å få det opprinnelige forslaget gjennom med en slik detalj.

– Hvis du tar med dette om skjulte våpen mellom stater i dette forslaget, snakker vi om noe helt annet. Det vil aldri bli vedtatt, sa Trump.

Videre sa Trump at han er forundret over at ikke noe har skjedd på dette området tidligere.

– Det overrasker meg at ingenting har blitt gjort opp gjennom alle disse årene. Jeg sitter her og sier at det er mange mennesker som er enige om mye. Vi skal få det gjort, sier presidenten.

– Endring i våpenlovene er mulig

Kommentator for nettsiden «Amerikansk politikk» Vårin Alme mener det er en spesiell debatt vi nå ser etter skoleskytingen i Florida.

– Det vi har sett etter skytingen i Parkland, og som avviker fra reaksjonene etter tidligere skyteepisoder, er at oppmerksomheten rundt emnet og debatten har vedvart - blant berørte, i media, i offentligheten forøvrig og i politikken. Når det er sagt, har vi ikke sett klare, overbevisende forslag til endring av lovverket, verken fra Trump eller fra andre republikanske ledere, sier hun til VG.

Alme tviler på at denne debatten vi føre til en tydelig lovendring, men tolker Trumps tale i den retning at presidenten ønsker framgang i saken.

– At episoder som Sandy Hook-skytingen ikke førte til endringer, tyder på at endringer aldri vil skje. Men det at Trump nå kritiserer republikanske lovgivere for passivitet, og gjør det klart at han er åpen for samarbeid på tvers av partilinjer på dette området, kan være et tegn på at endring i våpenlovene er mulig.

– Kanskje vil han legge press på egne partifeller for å handle, som han sa - ikke bare snakke. Det vil dagene fremover vise, legger hun til.