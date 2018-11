DEMONSTRASJON: Sørkoreanske dyrevelferdsaktivister demonstrerte i Seoul i januar i år, for å få fjernet hundekjøtt fra menyene under OL i Pyeongchang tidligere i år. Foto: AP Photo/Ahn Young-joon / NTB scanpix

Sør-Korea stenger landets største hundeslakteri

Hvert år blir omtrent en million hunder slaktet og spist i Sør-Korea. Torsdag stengte landets største hundeslakteri.

Publisert: 23.11.18 23:23

Taepyeong-dong slakterikomplekset i Seongnam by i Seoul består av minst seks hundeslakterier som kan ta inn flere hundre hunder av gangen, skriver nyhetsbyrået AFP.

Kjøttet blir sett på som en delikatesse. Det røde, fettfylte kjøttet – som må kokes lenge for å bli mørt – blir sett på som energigivende.

Dette har fått flere internasjonale dyrevelferdsorganisasjoner til å rase, og nå begynner hundekjøtt også å bli et tabu blant ungdommen i landet

– I Sør-Korea nå er det den eldre generasjonen som bruker hunder til mat og medisinsk bruk. Den yngre generasjonen bruker dem til selskap og er glad i dem. Den sørkoreanske regjeringen må slutte å se på hunder som buskap, sa skuespilleren Kim Basinger til TMZ , da hun demonstrerte i Los Angeles sammen med blant annet Priscilla Presley i juli i år.

– Et historisk øyeblikk

Ifølge Humane Society International blir anslagsvis 30 millioner hunder årlig slaktet for å bli brukt som mat i Asia. HSI regner med at det finnes rundt to millioner hunder ved om lag 17.000 ulike anlegg rundt om i Sør-Korea. Taepyeong-dong komplekset er det største og står for mye av hundekjøttet som blir brukt i restauranter rundt om i landet.

Dyreaktivister har lenge kritisert slaktehusene for å bruke en brutale avlivingsmetoder og for å partere de døde hundene foran burene med til levende dyr.

Nå skal slakterikomplekset jevnes med jorden og omgjøres til en offentlig park, opplyser lokale myndigheter.

– Dette er et historisk øyeblikk, skriver den koreanske dyrevelferdsorganisasjonen Korean Animal Rights Advcoates (KARA) på sin blogg.

KARA mener dette kan føre til at dørene hos andre slakterier i landet vil bli stengt i fremtiden.

Fått kritikk

Ifølge en undersøkelse gjennomført i landet i fjor svarte 70 prosent av de spurte, at de ikke spiser hundekjøtt. 40 prosent svarte at de mente det burde bli ulovlig å spise hundekjøtt.

65 prosent svarte at de støtter oppdrett og slakting av hund som mat, men at det burde skje på en mer human måte.

Det finnes per nå ikke et regelverk for hvordan hunder skal behandles eller slaktes for kjøtt i Sør-Korea.

Mens bøndene ønsker at hundene skal bli tatt med i velferdsordningen for husdyr, kjemper dyrevelferdsorganisasjoner for å få en stopper på industrien.