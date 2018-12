GIGANT: Folk går forbi et Huawei-skilt på en elektronikk-konferanse i Shanghai i juni. Foto: Aly Song / REUTERS

Huaweis finansdirektør pågrepet i Canada

UTENRIKS 2018-12-06T00:29:07Z

Finansdirektøren i den kinesiske mobilgiganten Huawei er pågrepet i Canada. Hun risikerer utlevering til USA, der hun er siktet for sanksjonsbrudd.

NTB

Ingvill Dybfest Dahl

Publisert: 06.12.18 01:29 Oppdatert: 06.12.18 02:10

Meng Wanzhou - ifølge CNN også kjent som Sabrina Meng og Cathy Meng - ble pågrepet lørdag 1. desember, opplyser det kanadiske justisdepartementet til avisen Globe and Mail .

– Hun er etterlyst og ønsket utlevert til USA . Det skal holdes kausjonshøring fredag, men grunnet forbud mot å offentliggjøre detaljer, kan jeg foreløpig ikke si mer, sier talsmann Ian McLeod.

Wall Street Journal skrev tidligere i år at amerikanske myndigheter etterforsker om Huawei har brutt sanksjonene mot Iran ved å videresalget utstyr fra det amerikanske IT-selskapet Hewlett-Packard. USAs justisdepartement har ikke ønsket å kommentere pågripelsen.

Meng er ikke bare selskapets finansdirektør. Hun er også nestleder i styret og datter av grunnlegger Ren Zhengfei. Selskapet har raskt blitt en av verdens største produsenter av smarttelefoner og er ett av de største selskapene i Kina.

Ifølge AFP sier Huawei at de «ikke er klar over noen forseelser» begått av finansdirektøren. Kina protester mot pågripelsen og ber om at hun slippes fri.

– Meng brøt ingen amerikanske eller kanadiske lover, står det i en uttalelse fra ambassaden i Canada.

Kina ber USA og Canada «umiddelbart rette opp den feilen som er begått og gi Meng sin personlige frihet tilbake».

Ambassaden sier den vil følge saken tett og gjøre det den kan for «å beskytte kinesiske borgers legitime rettigheter og interesser».

En talsmann for det kinesiske utenriksdepartementet har tidligere sagt at landet ikke aksepterer at andre land ensidig implementerer sanksjoner basert på egne lover.