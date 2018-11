INNREISENEKT: Ukrainas president Petro Porosjenko innførte fredag innreisenekt for russiske menn. Foto: Mykola Lazarenko / AP / NTB scanpix

Ukraina nekter russiske menn adgang til landet

UTENRIKS 2018-11-30T08:44:28Z

Ukrainas president Petro Porosjenko har innført innreisenekt for russiske menn mellom 16 og 60 år.

Anniken Aronsen

NTB

Publisert: 30.11.18 09:44 Oppdatert: 30.11.18 10:11

Det skriver den ukrainske presidenten på Twitter fredag.

Årsaken skal være å hindre russere å delta i væpnet kamp på ukrainsk jord.

Bakteppet for avgjørelsen er den nylige opptrappingen i konflikten mellom landene etter Russlands dramatiske angrep på tre ukrainske marinefartøy og pågripelsen av mannskapet i Kertsjstredet mellom den annekterte Krim-halvøya og det russiske fastlandet.

Fakta om konflikten: * Russland annekterte i mars 2014 Krim-halvøya som svar på at Ukrainas russiskstøttede president Viktor Janukovitsj var blitt avsatt i februar. * Prorussiske separatister gjorde opprør øst i Ukraina i midten av april 2014. Det var startskuddet for den væpnede konflikten i Ukraina. * Siden er nær 10.000 mennesker – rundt halvparten av dem sivile – drept og rundt 1 million drevet på flukt. * I september 2014 inngikk partene – regjeringen i Kiev og de prorussiske separatistene i øst – en avtale som skulle gjøre slutt på striden. Avtalen ble ikke overholdt. * 12. februar 2015 undertegnet partene en ny våpenhvile i Hviterusslands hovedstad Minsk. Avtalen inneholdt også en fremdriftsplan for varig fred i Donbass-området. Store deler av området kontrolleres i dag av prorussiske separatister. * Våpenhvilen trådte i kraft 15. februar, men også den er blitt brutt jevnlig. * Ifølge Minsk-avtalen skal det østlige Ukraina få selvstyre. Dette ble vedtatt av den ukrainske nasjonalforsamlingen sommeren 2015, men vil først tre i kraft etter at lokalvalg er avholdt og en ny grunnlov har trådt i kraft. Det skulle skje innen utgangen av 2015, men har foreløpig ikke skjedd. * Søndag 25. november 2018 blusset konflikten mellom Ukraina og Russland opp da russisk kystvakt skjøt mot to ukrainske marinefartøy og en taubåt i Kertsjstredet ved den annekterte Krim-halvøya. Fartøyene og mannskapet på til sammen 24 sjøfolk ble tatt i arrest. * Ukrainas president Petro Porosjenko erklærte 26. november en unntakstilstand. Den trådte i kraft onsdag 28. november og skal vare i 30 dager. (Kilde: NTB)

Unntakstilstand

Porosjenko innførte onsdag unntakstilstand som omfatter landets grenseregioner i 30 dager, også som en konsekvens av den pågående konflikten. Russland svarte med å advare mot eskalering av spenningen i Øst- Ukraina , og president Vladimir Putins talsmann Dmitrij Peskov uttalte at unntakstilstanden kunne føre til oppblussing av kamphandlingene mellom separatistene og ukrainske styrker.

På grunn av Ukraina-konflikten ble også det avtalte møtet mellom USAs president Donald Trump og Putin under G20-toppmøtet avlyst.

– Basert på det faktum at fartøyene og sjøfolkene ikke har blitt sendt tilbake til Ukraina fra Russland, har jeg bestemt meg for at det er best for alle involverte parter å avlyse det tidligere oppsatte møtet i Argentina med president Vladimir Putin, skriver Trump på Twitter .

NATO-bønn

Som følge av konflikten kom Ukraina med en bønn til NATO om å sende skip til Azovhavet, som Russland tok sterkt avstand fra. Tysklands statsminister Angela Merkel utelukker imidlertid en militær løsning på den betente konflikten mellom Russland og Ukraina.

– Vi kan bare løse dette ved å snakke med hverandre. Det finnes ikke en militær løsning, sier hun.