LONDON CALLING: Aurora Lyngstad Pullinger er usikker på fremtiden i London, så lenge fremtidig status for norske borgere i Storbritannia fortsatt er uavklart. Foto: Alf Bjarne Johnsen

Norske Aurora (26): Usikker fremtid i Storbritannia – vil ha ny brexit-avstemning

UTENRIKS 2018-12-02T09:18:03Z

LONDON (VG) Aurora Lyngstad Pullinger (26) frykter at hun kan miste retten til opphold i Storbritannia når landet bryter ut av EU. 20.000 nordmenn er i samme situasjon.

Publisert: 02.12.18 10:18

29. mars 2019 kan bruddet være endelig.

For norske Aurora og hennes britiske ektemann er det avgjørende at EØS-borgere som henne får retten til fortsatt å bo og arbeide i Storbritannia .

Men Theresa Mays ferske brexit-avtale sikrer bare EU-borgerne.

– Dermed er fremtiden min i London veldig usikker, sier hun til VG.

– Brexit angår meg veldig direkte. Jeg mener at det må gjennomføres en ny folkeavstemning. Konsekvensene av å forlate EU var ikke klargjort godt nok før avstemningen i 2016. Mange føler seg lurt av falske løfter fra brexit-kampanjen, sier Aurora.

Nå jobber hun full tid i den britiske People’s Vote-kampanjen , for omkamp om brexit, og en ny folkeavstemning.

Tidligere i høst samlet de 700.000 mennesker, ifølge kampanjens egne tall, som demonstrerte for folkeavstemning i Londons gater.

– Dette er en sak jeg virkelig brenner for, sier hun.

Aurora kom til Storbritannia i 2014 som student. Etter at hun avsluttet studier i sammenlignende politikk ved Universitetet i Bergen, var det tid for å gjøre opp status.

– Min britiske mann og jeg måtte bestemme oss hvor vi ville bo. Vi kom til at det var enklere for meg å få jobb i England, enn for han å etablere seg i Norge, så vi flyttet til London høsten 2016, etter folkeavstemningen, forteller hun.

Intern krangel

Planen etter avstemningen sommeren 2016, var at Storbritannia raskt skulle starte utmeldelses-prosessen fra EU. Men Aurora sier hun raskt så at den interne krangelen i Storbritannia sto i veien for et ryddig brudd.

– Det viste seg at de som stemte for brudd, hadde totalt ulike forventninger og begrunnelser. Jeg har venner som bet på argumentet om at regjeringen ville spare enorme beløp på en utmeldelse. Men det skjer ikke, det vet vi nå, sier hun.

Aurora Lyngstad Pullinger jobber med digital kommunikasjon i sosiale medier for People’s Vote-kampanjen. Så lenge Storbritannia er medlem av EU, kan hun som EØS-borger bo i London forutsatt at hun kan forsørge seg selv der.

Opptatt av rettigheter

Noen hundre meter unna, torsdag morgen, tente utenriksministrene Ine Eriksen Søreide (H) og Jeremy Hunt en norsk julegran utenfor britisk UD , og hadde politiske samtaler.

– Det er 20.000 nordmenn i Storbritannia og 15.000 briter i Norge. De er selvsagt opptatt av sine rettigheter, og det er vi også, sa Eriksen Søreide etter møtet.

Ingen sikkerhet

Søreide viste til at Erna Solberg og Theresa May er enige om at disse rettighetene må bestå.

Men Aurora Lyngstad Pullinger sier at det ikke er godt nok, når klokken tikker mot bruddet, og faren for «hard brexit» fortsatt er overhengende.

– Muntlige erklæringer gir ingen sikkerhet for oss som bor her, sier hun.