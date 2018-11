UENIGE: Kollegene Alfie Gury (59) og Scott Campbell (47) er dypt uenige om hvorfor kaoset i Storbritannias maktelite har oppstått. Foto: Andreas Røen Pettersen

Briter raser mot May: – Jeg gir henne maks 48 timer

2018-11-15

LONDON (VG) Dagen etter at utkastet til brexitavtalen ble lagt fram er temperaturen høy både i parlamentet og på gaten. Brexit er på alles lepper, og uenigheten er stor.

15.11.18

Storbritannia har stått på hodet helt siden det onsdag ettermiddag ble kjent at den britiske regjeringen og EU har blitt enige om et utkast til brexit-avtale . Etter at det ble kjent, har brexit-kaoset igjen tatt seg opp i den engelske hovedstaden.

VG treffer regnskapsføreren Adam Henderson (38), klassisk britisk kledd i dyp grønn jakke med kordfløyelskrage, mens han er ute og henter seg lunsj.

London-mannen bare rister på hodet over tilstanden i britisk politikk nå.

– Jeg må bruke et ord som «sjokkert». Jeg er rett og slett sjokkert over at det har blitt så kaotisk at vi nå står her og vender ryggen til Europa. Selv er jeg mer en globalist enn en nasjonalist, og ville helst sett at brexit ikke skjer i det hele tatt, sier han til VG.

Som London-boere flest, brukte han stemmen sin under folkeavstemningen i 2016 til å støtte leiren som endte med å tape, altså de som ville bli i EU.

Stor uenighet

Utenfor et halvferdig byggeprosjekt med stillas sitter kollegaene Alfie Gury (59) og Scott Campbell (47) og tar en liten pause i arbeidet.

De forteller de aldri snakker om politikk på jobb, men gjør et unntak for VG. Da avsløres det at de er dypt uenige om hvorfor kaoset i Storbritannias maktelite har oppstått.

– Det handler om at folk nekter å innse realitetene. Hvorfor kan de ikke bare akseptere at flertallet stemte for en brexit, og at da må vi slutte å gjøre ting halvveis, og heller bare bryte ut av unionen uten å tulle frem og tilbake med forhandlinger som ikke leder noen steder, sier den 59 år gamle «brexiteer’en» Gury, og sikter til «remain»-siden.

– Over og ut med May

Bygningsarbeiderkollegaen Campbell tror problemet er at politikerne fortsatt henger igjen i nasjonens fortid.

– Brexit-forkjemperne tror at vi fortsatt lever med imperialismen, da Storbritannia hadde enevelde og vi kunne diktere hva andre skulle gjøre, fordi vi var så mye mektigere enn dem, sier 47-åringen.

– Nå er ting annerledes. Bare se på arbeidshverdagen vår: Alt av utstyr vi bruker er merket med «EU-standard». Å tro at vi etter så mange år bare kan forlate den europeiske unionen uten videre, er helt utopisk, fortsetter han.

Statsminister May, derimot, har han ikke sansen for.

– Jeg gir henne maks 48 timer. Så er det over og ut for henne, sier Scott Campbell.

På en pressekonferanse torsdag ettermiddag, sa May at hun holder fast ved at avtalen hun har forhandlet frem er til det beste for Storbritannia .

– Stakkars Theresa

– Jeg må bare si at jeg synes utrolig synd på Theresa May.

Francesca Edwards (67) går tur med valpen Norman i London sentrum. Hun mener tilstanden i parlament og regjering nå, strengt tatt er «business as usual».

– Som vanlig er alle uenig. Ingen vil inngå kompromisser og alle står på sitt. Arme May som skal lede dette kaoset, sier kvinnen til VG.

Da statsminister Theresa May skulle forsvare avtaleutkastet i det britiske parlamentet torsdag formiddag, var det nettopp stor uenighet blant parlamentsmedlemmene. Hun ble flere ganger avbrutt av høylytte innsigelser .

I løpet av dagen har hele fem medlemmer av Mays regjering trukket seg .