STEILE FRONTER: En armensk demonstrant tas hånd om av politiet i Jerevan. Tusenvis har demonstrert mot at den tidligere presidenten skal få beholde makten i landet. FOTO: REUTERS

Blodige sammenstøt mellom politi og demonstranter i Armenia

Publisert: 17.04.18 17:27

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

UTENRIKS 2018-04-17T15:27:45Z

PARIS (VG) Flere tusen armenere protesterer mot at den tidligere presidenten Serzh Sarksyan er nominert til ny statsminister. Flere er skadet i de siste dagers sammenstøt med politiet.

Politiet bruker tåregass og lysbomber mot frustrerte demonstranter som protesterer mot det de mener er et korrupt regime i Armenia . Demonstrasjonene har pågått i flere dager, og mandag var det over 10.000 mennesker i gatene, ifølge Washington Times.

Flere av demonstrantene, som i stor grad har marsjert i retning Jerevans parlament, er kjørt i ambulanser til sykehuset, skriver Washington Times .

– Denne gangen er det veldig mange ungdommer som har tatt til gatene. Politiet møter dem med vannkanoner og piggtrådgjerder, tåregass og lydbomber. En ung gutt kom nettopp bort til meg og sa at han var glad for at jeg tok bilde, for de føler seg helt glemt av verdenssamfunnet her, forteller norske Lene Wetteland, som er i Jerevan for Den norske Helsingforskomiteen, til VG.

Fakta FAKTA OM ARMENIA * Den tidligere sovjetiske Republikken Armenia ligger i Sør-Kaukasus, med grenser til Tyrkia, Georgia, Aserbajdsjan og Iran. * Armenia er en av verdens eldste kristne sivilisasjoner. * Landet har om lag tre millioner innbyggere, og er fattig på naturressurser. * Til tross for sterk økonomisk vekst er BNP per innbygger på under 10.000 kroner, ifølge 2007-tall fra Verdensbanken. Inntektene er skjevt fordelt, og over en tredel lever på under 2 dollar dagen. (Kilder: NTB)

Parlamentsflertall for omstridt leder

Ifølge flere menneskerettighetsorganisasjoner skal 46 mennesker ha blitt skadet i sammenstøtene, som nå har pågått i fem dager.

Flere av demonstrantene har blod på armer og ben, forteller Reuters reporter i Jerevan. Minst 29 av demonstrantene har blitt satt bak lås og slå, melder RFE/ Radio Liberty . Seks politibetjenter skal også ha blitt skadet, melder lokale medier.

Bakgrunnen for demonstrasjonen er at den mektige Serzh Sarksyan, som har sittet som president i tiåret mellom 2008 og frem til nå, vil beholde makten gjennom å bli landets statsminister.

Tirsdag ettermiddag stemte det armenske parlamentet, der Sarksyans republikanske parti har majoriteten, med 77 mot 17 stemmer for at den tidligere presidenten skal forbli Armenias mektigste. Denne gangen får han tittelen statsminister.

Maktmonopol

Det er tre år siden Armenia innførte en ny lov som overførte makten fra presidentembetet til statsministeren. Den gang lovte den sittende presidenten at han ikke ville stille som statsministerkandidat dersom loven ble vedtatt. Derfor føler mange armenere seg lurt nå.

Helsingforskomiteens Wetteland har denne uken tilbrakt tid med de opposisjonelle demonstrantene. Hun sier at det faktum at Sarksyan ble valgt i parlamentet tirsdag ettermiddag, hverken overrasker eller får demonstrantene til å avslutte protestene.

– Mange her har protestert gjennom 10 år mot det de ser på som et fullstendig korrupt regime. I dag har opposisjonslederen Nikol Pashinian oppfordret til at demonstrantene skal jobbe mot en fredelig revolusjon gjennom å blokkere inngangen til bygningene der hvor makthaverne holder til, slik at politikerne hindres i å jobbe. Når det i kveld skal være nye møter for opposisjonen, vil det vise seg om Pashinian får med seg folk på dette fredelige initiativet, eller om demonstrantene er utålmodige og ønsker raskere løsninger, sier Lene Wetteland på telefon til VG fra Jerevan.

Denne artikkelen handler om Jerevan

Armenia

Politiet