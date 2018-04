SNAKKER TIL PRESSEN: Otto Warmbier ble presentert for pressen 29. februar 2016 i Pyongyang. Foto: Kim Kwang Hyon / AP/ TT NYHETSBYRÅN

Død students foreldre saksøker Nord-Korea

Publisert: 27.04.18 01:58

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

UTENRIKS 2018-04-26T23:58:05Z

Foreldrene til Otto Warmbier, en amerikansk student som var fengslet i Nord-Korea i 17 måneder, saksøker nå Nord-Korea og hevder de torturerte og drepte sønnen deres.

Søksmålet ble registrert i en føderal domstol i USA torsdag, melder blant andre ABC News .

Otto Warmbier var 22 år da han døde 19. Juni 2017, bare seks dager etter at han ble evakuert fra Nord-Korea i koma. Legene ved University of Cincinnati Medical Center som undersøkte ham da han ankom Ohio sa at han hadde alvorlig hjerneskade.

Amerikaneren ble arrestert i Nord-Korea i januar 2016, anklaget for å forsøke å stjele en propaganga-plakat fra et område han ikke hadde lov å oppholde seg på under en sightseeing-tur. Etter én times rettssak i mars 2016, ble Warmbier dømt til 15 års straffearbeid.

Faren, Fred Warmbier, sier i en uttalelse at søksmålet er et forsøk på å holde Nord-Korea ansvarlig for sine handlinger.

«Otto ble tatt til fange og hold fanget av politiske grunner. Han ble brukt som en brikke og ble pekt ut for spesiell hard og brutal behandling av Kim Jong-un. Kim og hans regime fremstiller seg som uskyldige, men de ødela vår sønns liv med overlegg.»

Utenriksdepartementet i USA sier i en uttalelse at de kondolerer til familien, og at de av respekt for familien ikke har ytterligere kommentar.

Foreldrene har tidligere fortalt om hvilken tilstand sønnen var i da han ble fraktet hjem. I et intervju med Fox News sa de:

– Han var blind. Han var døv. Vi så på ham og forsøkte å trøste ham, det så ut som noen hadde tatt en tang og stokket om tennene hans, forteller faren i intervjuet.

Det var det amerikanske utenriksdepartementet som fikk gjennomført løslatelsen av Warmbier som var student ved University of Virginia.

Nord-Koreas myndigheter på sin side har hevdet at de hverken har behandlet Warmbier grusomt eller torturert ham.

Saken kommer samtidig med toppmøtet mellom Nord– og Sør-Korea, og like før president Donald Trump skal møte Kim Jong-un for å snakke om atomnedrustning.