ETTERFORSKET: Ifølge The New York Times begynte FBI å etterforske om Trump jobbet for Russland. Foto: NICHOLAS KAMM / AFP

Avis: F.B.I undersøkte om Trump jobbet på vegne av Russland

UTENRIKS 2019-01-12T03:25:52Z

Da USAs president sparket James Comey som FBI-sjef, ble førte det til så stor bekymring at FBI begynte å etterforske om han jobbet på vegne av Russland mot amerikanske interesser, ifølge New York Times.

Publisert: 12.01.19 04:25 Oppdatert: 12.01.19 04:42

The New York Times meldte om etterforskningen fredag. Det er tidligere FBI -ansatte og andre kilder nær etterforskningen som sier dette til avisen.

Etter at FBI åpnet etterforskningen, ble den siden overtatt av spesialetterforsker Robert Mueller som gjennomfører en bred etterforskning av mulig russisk valginnblanding i det amerikanske presidentvalget i 2016, og undersøker om det har vært bånd mellom Trump-kampanjen og Russland. Etterforskningen ble et element i dette. Det er ikke kjent hvor stor del dette skal være av Mueller-etterforskningen.

Trump om den tidligere FBI-sjefen: – En svak og løgnaktig slimball

Én del av etterforskingen FBI opprettet har lenge vært kjent for offentligheten - dette gjelder hvorvidt sparkingen kunne anses som motarbeidelse av offentlige myndigheter og rettsvesenet.

Etterforskere som jobber med kontra-spionasje måtte dermed vurdere hvorvidt presidentens egne handlinger kunne være en trussel mot rikets sikkerhet, ifølge The New York Times.

Etterforskerne måtte også vurdere hvorvidt Trump var klar over at han jobbet på vegne av Russland, eller om han kunne ha blitt påvirket av Moskva uten å ha handlet med forsett.

Bakgrunn: Slik var det anstrengte forholdet mellom Trump og FBI-sjefen

Ifølge The New York Times hadde FBI-agenter blitt mistenksomme om Trumps bånd til Russland under valgkampen i 2016, men ventet med å åpne denne typen etterforskning. Det skal delvis ha vært fordi de var usikre på hvordan de skulle håndtere en så tung og sensitiv sak. Men presidentens handlinger før og etter at James Comey ble sparket som FBI-sjef i mai 2017 skal ha gjort at de ønsket å gå videre med dette.

Det hvite hus kaller informasjonen New York Times formidler for «absurd», skriver NTB.

– I motsetning til president Obama, som lot Russland og andre land diktere USA, har president Trump faktisk vært tøff med Russland, sier Sarah Sanders i en uttalelse, videreformidlet av NBC News-journalisten Geoff Bennett på Twitter .

Comey ble sparket i mai 2017, angivelig for sin håndtering av etterforskningen av presidentkandidat Hillary Clinton. Det er et av temaene som dukker opp i Comeys nye bok, «A higher loyalty: Truth, lies and leadership» , som kommer neste uke.