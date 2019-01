HOLDT FANGET HER: Jayme Closs ble skjult under gjerningsmannens seng. Foto: RADAR ONLINE/MEGA

Avis: Holdt juleselskap med kidnappet 13-åring under sengen

Uvitende om at Jamye Closs (13) lå under denne sengen, skal siktedes familie ha feiret 1. juledag i samme hus.

Det kommer stadig nye opplysninger i kidnappingssaken som har rystet USA etter at 13-åringen forsvant sporløst da foreldrene ble funnet skutt og drept i familiehjemmet i småbyen Barron i Wisconsin i oktober i fjor.

Politiet satte i gang en storstilt leteaksjon, og etter nesten tre måneder ble 13-åringen funnet i god behold av turgåeren Jeanne Nutter. Hun har tidligere fortalt at hun stusset da hun plutselig møtte på en tynn, fillete jente med ustødig gange :

– Jeg vet ikke hvor jeg er. Jeg trenger hjelp, sa jenta rolig.

Kort tid etter ble Jake Thomas Patterson (21) pågrepet og siktet for dobbeltdrap og kidnapping . I 88 dager hadde han da holdt henne skjult under sengen sin. Når han var ute av huset satte han kasser og vekter rundt slik at hun ikke skulle komme seg ut.

Mandag kom det nye opplysninger om at den siktede 21-åringen skal ha hatt besøk av familiemedlemmer i huset utenfor byen Gordon i Wisconsin mens 13-åringen ble holdt fanget. Deriblant på 1. juledag, skriver avisen Milwaukee Journal Sentinel .

De siterer to politikilder på at 21-åringen denne dagen hadde invitert familiemedlemmer til juleselskap – uvitende om den store hemmeligheten som skjulte seg under en seng i huset.

Ifølge avisen truet 21-åringen med at han ville drepe 13-åringen dersom hun lagde en lyd eller forsøkte å rømme.

En av kildene sier at siktedes far og søster var blant dem som var til stede for å feire høytiden, men dette er ikke bekreftet. Politiet ønsker heller ikke å uttale seg i saken.

Ifølge siktelsen skal bortføringen ha vært nøye planlagt, og VG har tidligere skrevet hvordan 21-åringen skal ha forsøkt å kidnappe 13-åringen flere ganger.

I avhør skal han ha forklart at han ikke visste hvem hun var, eller hvor mange som bodde i huset der hun gikk på bussen, men i det han så henne «visste han at dette var jenta han skulle ta», står det i rettsdokumentene fra den lokale statsadvokaten.

Etter to avbrutte forsøk, lyktes han tredje gang.

Etter gjenforeningen med familien har de vært tydelige på at alt nå handler om 13-åringens beste. Tanten har tidligere uttalt at de hittil ikke har stilt noen spørsmål, men at «hun snakker når hun er klar for det».