VIL HA NY DEBATT: Bjørnar Moxnes vil tvinge frem en ny debatt om den norske krigføringen i Libya, for å få svar på hvor mange som ble drept av norske bombefly. Foto: Åserud, Lise / NTB scanpix

Rødt-Moxnes om Libya-gransking: Vil vite antall døde etter norske bombetokt

UTENRIKS 2019-01-17T10:28:09Z

Rødt-leder Bjørnar Moxnes mener rapporten om Norges krigføring i Libya er en «hvitvasking». Han vil ha en ny gransking, for å få svar på hvor mange som døde av bomber fra norske fly.

Publisert: 17.01.19 11:28

I et nytt forslag oppfordrer Moxnes til at « Stortinget ber regjeringen undersøke hvor mange som ble drept og skadet av de bombene som ble sluppet av norske kampfly over Libya ».

– Når man ikke har undersøkt hvor mange som ble drept av norske bomber, så kan man ikke si at Norges deltagelse i krigen i Libya er undersøkt, sier Moxnes til VG.

Til tross for at han er en enslig svale for sitt parti på Stortinget, har Rødts partileder klart å skape en del bølger på Stortinget, særlig da han stilte mistillitsforslaget som utløste debatten som førte til at daværende justis-, beredskaps- og innvandringsminister Sylvi Listhaugs trakk seg i mars i fjor .

Når forsøker han å få Stortinget med på en ny rapport om Libya, selv om Stortinget så sent som i forrige uke begynte behandlingen av Libya-rapporten fra utvalget til tidligere utenriksminister Jan Petersen .

Utvalget konkluderte med at «norske myndigheter i liten grad hadde en egen, selvstendig forståelse av situasjonen i Libya før den endelige beslutningen ble truffet 23. mars 2011».

Bombet der andre kviet seg

I løpet av 133 dager våren og sommeren 2011 slapp femten norske F-16-fly til sammen 588 bomber over Libya. Ifølge Forsvarsdepartementet ble prisen 317 millioner kroner.

– Vi vet at Norge bombet der andre land sa nei, men vi vet ikke hvem som ble truffet av disse bombene, og om det var sivile eller militære mål, sier Moxnes.

– Nær ni år har gått, mener du virkelig at man kan finne ut hvem som ble drept eller skadet så lenge etterpå?

– Jeg mener man kan undersøke og få en mye bedre oversikt, som vil gi viktig lærdom, selv om krigens natur tilsier at vi ikke får en fullstendig oversikt.

Fikk ikke bli med i debatten

Under debatten i Stortinget i forrige forsøkte Moxnes å få gjennomslag for at Petersen-rapporten skulle behandles av de folkevalgte i plenum, men han fikk bare støtte fra SV og MDG. Dermed skal den behandles av utenriks- og forsvarskomiteen , der Rødt ikke er representert.

– Petersen-rapporten er langt på vei en hvitvasking av partiene som valgte å gå til krig, og nå skal den diskuteres i en komité der kun de partiene som tok beslutningen er representert.

– Så du legger frem dette forslaget fordi du ikke fikk gjennomslag for behandling i plenum?

– Nei. Vi hadde uansett planlagt dette forslaget. Det vil tvinge hvert parti til å drøfte saken i sine partigrupper, og dermed kan det løfte debatten opp dit den fortjener å være.

Libya har sunket inn i kaos og borgerkrig etter at opprørerne med hjelp fra NATOs bomber beseiret diktatoren Muammar Gaddafi .

Slik døde Gaddafi: (advarsel, sterke bilder):

Kritiserer Stoltenberg

Moxnes mener kritikk må rettes mot dem som satt med makten i 2011, primært daværende statsminister Jens Stoltenberg (Ap). Han mener blant annet det ikke ble klargjort hvorvidt Norge var i krig eller ikke.

– Stoltenberg uttalte at «Norge er i folkerettslig forstand ikke i krig» , etter at forsvarsdepartementet hadde sagt at vi var i krig. Dette har stor konsekvens for Norges juridiske ansvar etter folkeretten. Det er et viktig prinsipp for fremtiden å få en avklaring på om det var galt å skape usikkerhet rundt et så avgjørende spørsmål, sier Moxnes.

LIBYA-RAPPORTEN: * Rapporten som ble lagt fram i september i fjor, konkluderer med at den rødgrønne regjeringen med Jens Stoltenberg (Ap) i spissen i det store og hele fulgte lover og regler da Norge besluttet å sette inn bombefly i konflikten i Libya i våren 2011. * Dette var en del av en NATO-operasjon, med bakgrunn i at hadde da brutt ut et opprør mot landets diktator Muammar Gaddafi, og FNs sikkerhetsråd hadde åpnet for bruk av «alle nødvendige midler» for å beskytte sivilbefolkningen. * Beslutningen om norsk krigsdeltakelse ble aldri ble lagt fram for Stortinget, men ble tatt av regjeringen etter kontakt med partiledere på SMS. * I alt 15 norske kampfly ble sendt til Kreta og slapp ifølge Forsvaret 588 bomber over Libya. * Daværende forsvarsminister Grete Faremo (Ap) hevdet først at prislappen for norsk krigsdeltakelse ville bli 70 millioner kroner, mens etterfølgeren Espen Barth Eide (Ap) medga at den 133 dager lange krigsdeltakelsen ble over fire ganger så dyr. * Krigen i Libya endte med at Gaddafi ble styrtet og drept etter 40 år ved makten. Landet har siden vært preget av kaos og anarki. * Stortingets utenrikskomité vedtok i april 2017 å foreta en uavhengig gransking av Norges deltakelse. Målet var å trekke lærdom av innsatsen for framtidig norsk deltakelse i internasjonale operasjoner. * I rapporten heter det at den rødgrønne regjeringen hadde for dårlige kunnskaper om Libya, og at det var «åpenbart at andre allierte hadde regimeendring som mål, og at norske myndigheter kjente til dette». * Libya-utvalget ble ledet av tidligere utenriksminister Jan Petersen (H). NTB

PS : Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) mener Norge og andre NATO-land gjorde rett i å angripe Gaddafi, men har vedgått at man ikke fulgte opp godt nok i etterkant:

– Det ble ikke gjort nok for å stabilisere Libya etter den militære operasjonen, sa Søreide i Stortinget i forrige uke.