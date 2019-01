FIRBENT GAVE: Serbias president Aleksandar Vučić ga Putin en gjeterhund i gave da. Foto: MIKHAIL KLIMENTYEV / SPUTNIK

Putin dynges ned av hunder

UTENRIKS 2019-01-19T17:51:48Z

Den russiske presidenten fikk en firbent venn da han besøkte Serbia denne uken. Det er den fjerde hunden Putin har fått i gave av andre statsledere.

Russlands president Vladimir Putin har aldri lagt skjul på at han er glad i hunder. Etter at han fikk en labrador retriever ved navn Konnie i gave i 2000, har han ofte tatt med seg sin pelskledde kamerat i møter med andre statsledere.

Den myke siden til Russlands sterke mann ble fort lagt merke til i diplomatiske kretser. Opp gjennom årene har den russiske statslederen mottatt en rekke hunder i gave fra sine kolleger rundt om i verden.

Da Russland var på en snarvisitt i Serbia torsdag, fikk han en jugoslavisk gjeterhund ved navn Pasha av president Aleksandar Vučić.

Før besøket beskyldte Putin USA og andre vestlige land for å destabilisere Balkan, blant annet ved å innlemme Montenegro i forsvarsalliansen NATO. Putin etablerte derimot raskt et stabilt forhold til sitt nye kjæledyr. Pasha så ut til å trives da Putin bøyde seg ned for å klappe den fire måneder gamle valpen.



















1 av 8 Putin fikk hunden Buffy av Bulgarias statsminister Boyko Borisov i 2010. OLEG POPOV / X00219

Hundediplomati

Putin har etter hvert skaffet seg en stort kobbel av hunder. Under et besøk i Sofia i 2010 fikk han en bulgarsk gjeterhund av landets statsminister Boyko Borisov.

Også Japans statsminister Shinzo Abe har skjønt verdien av hundediplomatiet. I 2012 ga han Putin tispen Yume. Men da Japan foreslå å gi Yume selskap av en hannhund fire år senere, takket Putin nei.

Forrige gang Putin fikk en hund i gave, var det av Turkmenistans president Gurbanguly Berdymukhammedov. Den turkmenske statslederen hadde med seg en gjeterhund av rasen sentralasiatisk ovtsjarka da han besøkte Russland i 2017. Hunden har navnet Verni, som betyr «trofast».

Putin og Verni fant fort tonen. Presidenten løftet opp valpen og ga den et kyss på hodet.

Politisk budskap

Putins omgang med hunder har ikke bare vært koselig og velmenende. Da Tysklands forbundskansler Angela Merkel besøkte Sotsji i 2007, kalte Putin labradoren Konnie inn i rommet. Merkel stivnet og var synlig nervøs.

Det er kjent at Merkel er redd for hunder, og hun oppfattet episoden som et politisk budskap.

«Jeg forstår hvorfor han gjør dette – for å bevise at han er en mann. Han er redd for sin egen svakhet. Russland har ingenting. Ingen vellykket politikk eller økonomi. Alt de har er dette», sa hun til journalister etterpå.

Dersom Putin trenger hjelp til å vise styrke, fikk han riktig hunderase i Serbia. Jugoslavisk gjeterhund, som også kalles Sarplaninac, er en av de eldste hunderasene i Europa. Den oppsto i fjellområdene i Makedonia og Kosovo, og brukes fortsatt til å vokte kveg flere steder.

Det er en sterk og fryktløs hund, som ikke er redd for ulver og andre rovdyr som kan true buskapen. Kanskje ble rasen brukt som vakthund av Aleksander den store.