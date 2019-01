FRA SOMALIA: Ilhan Omar under åpningen av den 116. kongressen 3. januar. Hun er den første somali-amerikanske representanten i Representantenes hus. Foto: CHIP SOMODEVILLA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Hijab og urfolk: Derfor er den nye kongressen historisk

Torsdag møttes den 116. kongressen i Washington. Forsamlingen er historisk før den har vedtatt én eneste lov.

Etter mellomvalget om høsten, samles den nye kongressen 3. januar det påfølgende året. Det er nedfelt i den amerikanske grunnloven.

For første gang siden 2011 er flertallet i Representantenes hus demokratisk. I Senatet er republikanerne fortsatt i majoritet i Senatet. De to første årene av Donald Trumps presidentperiode hadde republikanerne flertall i begge kamrene i Kongressen. Nå vil det bli vanskeligere for Trump å få gjennomslag for den politikken han ønsker.

Hilmar Mjelde, postdoktor ved Universitetet i Bergen, tror at den nye politiske sammensetningen vil føre til flere konfrontasjoner.

– Det blir først og fremst langt mer politisk tilsyn med presidenten, i regi av det nye demokratiske flertallet i underhuset. Det blir mer fastlåsthet, mer konflikt. Kanskje blir det et forsøk på riksrett, selv om det så langt ikke er konstitusjonelt grunnlag for det, sier Mjelde.

Men det er ikke bare den politiske sammensetningen som er endret. Den 116. kongressen er historisk på flere måter.

Hijab

I fjor ble rekordmange kvinner valgt inn til Kongressen. I Representantenes hus sitter det nå 102 kvinner. Det tilsvarer rundt en fjerdedel av representantene. I Senatet sitter det 25 kvinner, nøyaktig en fjerdedel. Men det betyr at menn fortsatt utgjør en stor majoritet i begge kamre.

3. januar var også en merkedag for flere minoriteter. Ilhan Omar er den første representanten med somalisk bakgrunn i Representantenes hus. Hun er valgt inn for demokratene fra Minnesota.

«For 23 år siden ankom jeg sammen med faren min fra en flyktningleir i Kenya til en flyplass i Washington DC. I dag kommer vi tilbake til den samme flyplassen, kvelden før jeg skal sverges inn som den første somalisk-amerikaneren i Kongressen», skrev Omar på Twitter onsdag .

Sammen med Rashida Tlaib, blir Omar også en av de to første muslimske kvinnen i Kongressen. Dette fører til at Representantenes hus må endre klesreglene.

Hittil har det ikke vært lov for representantene å bruke hodeplagg når huset er satt. Siden Omar bruker hijab, kommer demokratene til å stemme for en regelendring, som gjør at hun ikke trenger å ta den av seg når hun skal utføre sitt embete.

«Ingen andre enn meg surrer et skjerf rundt hodet mitt. Det er mitt valg, et valg beskyttet av grunnloven. Og det er ikke det siste forbudet jeg skal jobbe for å oppheve», skrev Omar på Twitter i November .

Urfolk

Kanskje mer overraskende enn at den første med somalisk bakgrunn er valgt inn, er det at dette er den første kongressen med kvinner fra amerikanske urfolk. Deb Haaland fra New Mexico kommer fra Laguna Pueblo-folket, mens Sharice Davids fra Kansas tilhører folkegruppen Ho-Chunk. Begge tilhører Det demokratiske partiet.

Davids er lesbisk, noe som også gjør henne til den første åpne lesbiske eller homofile personen i Kongressen.

Nancy Pelosi setter også en slags rekord. Hun var den første kvinnelige speaker (tilsvarende stortingspresident) i Representantenes hus i 2007. Nå blir hun valgt til speaker for andre gang.

I sin første tale til den nye kongressen gjorde Pelosi et poeng av at rekordmange kvinner var valgt inn.

«Jeg er spesielt stolt over å være en kvinnelig speaker i Representantenes hus i denne kongressen, som markerer at det er hundre år siden kvinner fikk stemmerett. Vi er nå mer enn hundre kvinner i Representantenes hus, det høyeste tallet i historien», sa hun i talen.

I år vil Kongressen også få et tilbud som vil gjøre hverdagen lettere for barnefamilier. Snart åpner en barnehage på Capitol Hill, der både politikere og administrativt ansatte kan sende barna sine.

Tilbudet er populært. Folk setter seg på venteliste før de en gang er blitt gravide, skriver National Public Radio .