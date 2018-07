DRAMATISK: Helikopterpilot Peder Halling fra Forsvaret er med i kampen mot flammene i Trängslet. Foto: ODIN JÆGER, VG

Vurderer å dumpe en halv million tonn snø rundt brann i Sverige

Publisert: 23.07.18 19:52

SÄRNA (VG) Brannen som i over en uke har rast på det militære området Trängslet er fortsatt ikke under kontroll. Og eksplosjonsfaren er stor.

Nå vurderer redningsmannskapene å dumpe store mengder snø for å få bukt med flammene.

– Det har sett bra ut i dag. men det blåser opp nye branner hele tiden. Vi har ikke kontroll på noe vis, forteller redningsleder Johan Szymanski.

Onsdag for en uke siden gikk det galt, og en stor eksplosjon fant sted på skytterfeltet lokalisert rundt 20 kilometer fra den vestsvenske byen Särna i Dalarnas län, midt i landet.

Brannmannskaper jobber nå på spreng for at ikke det skal skje igjen, men varmt og vindfullt vær i vente tirsdag og onsdag gjør at de ser etter alternative løsninger.

– Spredningsfaren er kjempehøy

Et nærliggende skianlegg ved navn Idrefjell har spart opp masse snø, og ifølge Szymanski kan dette nå bli løsningen.

– De har en halv million tonn snø, så det burde holde en liten stund, forteller Szymanski til VG.

Om løsningen viser seg å være praktisk mulig vil snøen bli lagt i branngatene rundt brannen, for på den måten forsøke å kvele den. Dette kan bli gjort allerede natt til tirsdag.

– Jeg tror aldri det har blitt gjort tidligere i verdenshistorien, forteller Szymanski.

Dette er bare én av en rekke skogbranner som for øyeblikket herjer i nabolandet. Ifølge svenske myndigheter har skog for 830 millioner norske kroner gått opp i flammene så langt.

– Sprengningsfaren er fortsatt kjempehøy. På onsdag hadde vi en eksplosjon, og derfor har vi en risikoavstand på 600 meter. Vi kan ikke gå dit med brannmenn, men må holde oss på avstand. Det er det som gjør denne brannen så spesiell, og vi kan ikke slukke den på alle steder, forteller Szymanski.

Frykter mer spredning

Onsdag forrige uke gikk det av såkalt «grovkalibret ammunisjon», og det er dette mannskapene forsøker å unngå at skal skje igjen.

– Det var en stor bombe. Det finnes mye sånt der. Man har skutt her siden 1950-tallet, forteller Szymanski.

Værmeldingen er ikke lovende.

– Vi kan få en vind som går til forskjellige hold, og det kan være vanskelig. Da kan brannen gå fra tre til tre til tre, og det er det som er så farlig, forteller han.

– Vi tror det kan bli tretopp-brann igjen, og at brannen tar seg opp kraftig. Vi frykter sa at vi ikke klarer å holde den i begrensningslinjene og at den fortsetter å spre seg, forteller han.

De forsøker derfor nå å samle alle ressurser, og et lag på 50 mann fra Tyskland er klare til å bidra fra tirsdag morgen. Tre vannbombefly fra Italia og Frankrike har også vist god effekt etter å ha blitt satt inn mandag.

Dramatisk redningsaksjon etter sine egne

En av dem er Ola Sahlin fra det svenske Forsvaret. Han er sjef for helikopterledelse, har tre brannfly, to militære helikoptre, og fem sivile helikoptre – hvorav tre er norske – under sine vinger.

Søndag måtte fire brannmannskaper reddes ut fra brannen rundt det militære skyteområdet etter å ha blitt fanget av røyken.

Sahlin forteller at de måtte sette inn det militære helikoptret med infrarødt kamera i søket, ettersom hverken de som skulle reddes eller redningsmannskapet kunne se gjennom røyken med det blotte øyet.

– Jeg vil si det var ganske dramatisk. Men så åpnet det seg en luke i røyken og vi fikk hentet de opp. Det hele gikk ganske fort og var over på rundt 20 minutter, sier Sahlin og legger til at brannmannskapet som ble reddet ut virket ganske medtatt, men ellers er i fin form igjen i mandag.

– Potensielt kan en eksplosjon påvirke helikopter og fly, og vi må derfor holde oss på 600 meters avstand både til siden og opp i luften, forteller Sahlin.

En av dem som er om bord i et av de sivile helikoptrene fra Norge er Peter Granqvist. Han er opprinnelig svensk, men jobber for Helitrans, et norsk selskap som blant annet jobber med utbygging av kraft- og telefonnettet i Norge.

– Det kjennes fantastisk bra å bli sendt ti hjemlandet for å hjelpe. Det hadde vi gjort tvert om det var motsatt også, så det er bare gøy å kunne gi noe tilbake til samholdet, sier Granqvist til VG.