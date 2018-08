ILDRØDT: Sør-Europa, særlig Spania og Portugal, venter ekstreme temperaturer fredag og lørdag. Foto: Meteorologisk institutt

Ildrøde værprognoser i Sør-Europa: Advarer turister mot ekstrem hetebølge

Publisert: 02.08.18 22:41 Oppdatert: 02.08.18 22:59

UTENRIKS 2018-08-02T20:41:16Z

Temperaturrekorder kan stå for fall når ekstremvarmen fra Nord-Afrika og Sahara slår inn over vestlige deler av Sør-Europa fredag og lørdag.

Særlig Spania og Portugal vil bli kokende hett. Her er det sendt ut rødt farevarsel og advarsler om ekstreme temperaturer.

– Det kommer til å bli helt forferdelig for dem som bor i de verste områdene. Det er ikke uten grunn at det er rødt farevarsel, sier meteorolog ved Meteorologisk institutt , Kristian Gislefoss, til VG.

– Dette er potensielt dødelig varme.

Også sør i Frankrike vil det bli svært varmt, og ifølge Telegraph er det også sendt ut varsler om ekstremvarme i Italia, Kroatia og Sveits.

Potensielt livsfarlig

Værprognosene har ført til at turister nå advares mot de ekstreme temperaturene som er i vente.

Turister oppfordres til å holde seg inne og være minst mulig i solen når den er sterkest – som regel mellom klokken 11 og klokken 15 – og til å bruke høy solfaktor.

Europas værvarslingsgruppe, Meteoalarm, har sendt ut røde farevarsler og kategoriserer ekstremvarmen som venter som både farlig og potensielt livsfarlig.

– Det blir ofte dødsfall i slik varme. Særlig blant eldre. Men spedbarn er også en faregruppe. De skjønner ikke når de er tørste, så det er bare å kjøre på med drikke til dem, oppfordrer Gislefoss.

Gamle rekorder kan stå for fall

I innlandet, både på spansk og portugisisk side av grensen, kan temperaturene krabbe godt over 40 grader og potensielt knuse de gamle rekordene på henholdsvis 47,2 grader i Spania (1994) og Portugals rekord på 47,4 (2003).

VARMEREKORDER Europa: 48 grader – målt i Athen i Hellas 10. juli 1977 Afrika/Verdensrekord: 57,8 grader – målt i Al Azizyah i Libya 13. september 1922 Nord-Amerika: 56,7 grader – målt i Death Valley i USA 10. juli 1913 Asia: 54 grader – målt i Mitraba i Kuwait 15. juni 2010 Oseania: 50,7 grader – målt i Oodnadatta i Australia 2. januar 1960 Sør-Amerika: 49,1 grader – målt i Villa de Maria i Argentina 2. januar 1920 Antarktis: 14,6 grader – målt på Vanada Station på Scott Coast 5. januar 1974 (Kilde: Meteorologisk institutt, Wikipedia)

– Tenk deg nordmenn – mange begynner å klage når vi passerer 30 grader, og her skal vi opp 15 grader til. 45 grader er altfor varmt.

Ifølge BBC melder Portugals nasjonale værvarslingstjeneste at den kommende ekstremvarmen kan sammenlignes med rekordsesongen i 2003.

Selv nattlige temperaturer vil holde seg på mellom 25 til 30 grader.

Om den verste varmen skulle slå til kan til og med den 41 år gamle Europa-rekorden stå for fall. Den ble satt i Athen i 1977, da det ble målt 48 blank en glohet julidag.

– Prognosene tyder ikke på at vi skal helt opp på nivå med rekordene, men at det blir i nærheten skal vi ikke se bort ifra. Hvis Spania først setter ny rekord, så kan vi fort også slå europarekorden, sier Gislefoss.

Ekstremt i innlandet

Temperaturene hadde torsdag begynt å krype oppover, og varmeste temperatur, på 42,7 grader, ble målt i Cordoba sør i Spania.

– Det ser ut til at lørdagen blir varmest. Da er det for eksempel meldt 47 grader i Beja, forteller Gislefoss.

Beja er en by og region beliggende godt inn i landet sør i Portugal.

Også Madrid og Lisboa ser ut til å ha svært varme dager i vente, med temperaturer rundt 40-tallet. Kystområdene ser derimot ut til å slippe unna med litt mildere vær.

– Et varsku for fremtiden

– Det er en hetebølge dette her, og det kommer jo fra tid til annen, men når man begynner å snuse på temperaturer opp mot 50 grader, så er det temperaturer man aldri har hatt i Europa før. Jeg vil si det er et varsku for hva som kan skjer i fremtiden, mener meteorologen.

De ekstremt høye temperaturene er ventet å gradvis avta fra søndagen av, men det vil fortsatt være varmt.

– Men da snakker vi mer rundt 35 grader, sier Gislefoss.

Også Norge og Nord-Europa har opplevd rekordhøye temperaturer denne sommeren, men temperaturene er et stykke fra det som ventes sør i helgen.

– Dette er jo rundt ti grader varmere enn det været vi har opplevd i det siste. Det har jo vært veldig varmt her, så jeg tror vi skal være glade for at vi foreløpig ikke har temperaturer på dette nivået. Men vi får se hvordan det blir i fremtiden, sier Gislefoss.