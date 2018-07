FLYBILDE RUNDT LJUSDAL: Det er kritisk i de svenske skogene for tiden. Her fra Ljusdal, hvor det er mye røyk. Foto: NTB scanpix

Over 80 kritiske skogbranner i Sverige – får norsk slukningshjelp

Publisert: 20.07.18 22:06 Oppdatert: 20.07.18 23:05

UTENRIKS 2018-07-20T20:06:03Z

Det brenner i skoger rundt om i Sverige. Situasjonen er kritisk, og nå handler det om at brannene ikke skal spre seg til lokalsamfunn og bygder. Norge er et av landene som hjelper til.

Som svenske medier melder, blant andre Expressen , er nå fire av de 83 brannene som den svenske avisen melder om fredag kveld rundt om i Sverige umulige å slukke.

– De største brannene går det ikke an å slukke nå, sier Dan Eliasson, som er generaldirektør for MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap).

Det er brannene i Lillåsen i Jämtland, Kårböle i Gävleborgs län, Trängslet i Dalarna og Brattsjö utenfor Örnsköldsvik som viser seg å være mest alvorlige, og som ikke går an å slukke.

I Jämtland skal det, ifølge Yr.no, regne søndag morgen. Men før den tid skal det være knusktørt med gradestokken opp mot 30 grader.

Får hjelp fra flere hold – blant annet fra Norge

Sveriges Radio melder om at det er flere land som hjelper Sverige med slukningsarbeidet: Norge, Italia, Frankrike, Polen og Litauen er landene som bistår med hjelp.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) skriver på sine hjemmesider at de har bistått med ti skogbrannhelikoptre til Sverige. I tillegg bistår frivillige fra norske brannvesen i Røros og Stjørdal svenske brannvesen i grensetraktene mellom Sverige og Norge.

De frivillige brannmannskapene er fra to brannvesen i Trøndelag. De første mannskapene fra Stjørdal brann- og redningstjeneste reiste over grensen i 17-tiden mandag, skriver de videre.

– Vi er stolte over hva mannskapene har levert. Måten brannen er håndtert på gir et meget solid og robust inntrykk, uttalte DSBs Cecilie Daae og Jørn Atle Moholdt tidligere fredag.

Sendt tilbud til Sverige om mer hjelp

– Vi har nå fått på plass et tilbud om bistand til Sverige. Vi har sendt ut en forespørsel, et tilbud, til svenske myndigheter på til sammen tre moduler (en modul er 22 brannmannskaper med masse utstyr). Oslo og Bærum, Østfold og Akershus og Salten (kombinasjon av brannmannskaper og sivilforsvar) har sagt seg villige til å hjelpe til.

Det forteller Anne Rygh Pedersen, som er avdelingsdirektør i DSB, til VG fredag kveld.

Hun fortsetter:

– Det er allerede 33 brannmannskaper fra Trøndelagsregionen som er i Sverige og hjelper til. Tilbudet med de nye modulen er sendt, nå er det opp til MSB om de vil takke ja til hjelpen.

Ene vannbombeflyet streiker

I Gävleborgs län har italienske og franske fly kommet for å slippe ned vannbomber, men fortsatt sprer brannen seg. Likevel skriver Aftonbladet at et av vannbombeflyene ikke virker.

– Jeg har ingen aning om hva som er feil, eller når det kommer tilbake, sier operativsjef på området Hans Nornholm.

At et av vannbombeflyene forsvinner fra området, betyr mye for redningsarbeidet.

– Det er veldig kritisk. Det blir store konsekvenser, vi er ganske urolige, fortsetter Nornholm.

Tidligere ble det meldt at det ikke var under kontroll, og at det i en pressemelding utgitt av kommunen blant annet sto at «det er kritisk. Vi har en spredning nord og sør».

Expressen skriver at brannen i Grimsaskogen i Vällingby i Stockholm er på 1000 kvadratkilometer og ikke under kontroll. De er på plass med brannbil og helikopter, skrives det.