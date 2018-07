ENDA ET ANGREP: Tidligere år ble et regjeringsbygg i Jalalabad angrepet av selvmordsbombere. På bildet ser man det brennende regjeringsbygget under angrep i Jalalabad den 13. mai i år. Foto: NOORULLAH SHIRZADA / AFP

Regjeringsbygg under angrep i Afghanistan

NTB

Publisert: 31.07.18 11:33 Oppdatert: 31.07.18 11:48

UTENRIKS 2018-07-31T09:33:09Z

Væpnede menn har stormet et offentlig bygg i Jalalabad øst i Afghanistan, og det meldes om et selvmordsangrep nær et sykehus i byen.

Provinsguvernørens talsmann Attaullah Khogyani opplyser at minst to eksplosjoner ble utløst før gjerningspersonene gikk inn i departementet for flyktninger og bosetting.

Før angrepet begynte tirsdag formiddag var representanter for utenlandske givere og organisasjoner i møte med afghanske tjenestemenn i bygningen, ifølge Khogyani.

Flere internasjonale organisasjoner har også kontorer i denne delen av Jalalabad, som er hovedstaden i provinsen Nangarhar.

I sikkerhet

Et «stort antall» ansatte er brakt i sikkerhet, men det er uklart hvor mange som fortsatt er i bygningen som er under angrep, opplyser Khogyani.

– Jeg så en svart Toyota Corolla slippe av tre væpnede menn ved porten til departementet for flyktninger og bosetting, forteller et øyevitne til AFP.

– En av mennene sprengte seg selv ved porten, mens to andre gikk inn i bygningen, tilføyer han.

Voldsom skuddveksling

Provinsrådets talsmann Zabihullah Zemarai omtaler hendelsen som et koordinert Taliban -angrep. Ifølge ham pågår angrepet i nærheten av byens provinssykehus og helsedepartement.

Han sier det pågår en voldsom skuddveksling mellom afghanske sikkerhetsstyrker og angriperne.

Det finnes foreløpig ikke noen bekreftede tall på drepte eller sårede.

Aktive

Ingen gruppe har tatt på seg ansvaret for angrepet, og både Taliban og IS er aktive i Nangarhar-provinsen.

I helgen ble minst fire mennesker drept og flere andre såret da væpnede menn stormet en jordmorskole i Jalalabad.

Passasjerbuss kjørte på veibombe i Afghanistan

Minst elleve sivile ble drept og over 30 såret da en buss kjørte på en veibombe vest i Afghanistan. Mange av ofrene er kvinner og barn.

Passasjerbussen var på vei fra Herat til hovedstaden Kabul da den kjørte på bomben i Bala Buluk-distriktet i provinsen Farah natt til tirsdag.

– Det var en bombe plantet av Taliban for å ramme sikkerhetsstyrkene, men dessverre var det en passasjerbuss som ble rammet, sier polititalsmannen Muhibullah Muhib i Farah.

Ingen har foreløpig tatt på seg ansvaret for bomben, men den afghanske opprørsbevegelsen Taliban er svært aktiv i provinsen.

Sivile har lidd de største tapene i den 17 år lange krigen i Afghanistan. Veibomber og andre hjemmelagde bomber har så langt i år krevd 232 sivile menneskeliv og såret 645. Det utgjør 17 prosent av det totale antallet drepte og såret hittil i år.

Taliban er tungt til stede i Farah. I mai startet opprørerne en større offensiv for å erobre provinshovedstaden med samme navn. Voldsomme kamper ble innledet med afghanske og amerikanske styrker, som drev Taliban-krigerne til utkanten av byen.