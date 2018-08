TRØBBEL: Advokat Michael Cohens vitnemål er dårlig nytt for president Donald Trump. Foto: Craig Hudson / TT NYHETSBYRÅN

USA-ekspert etter Cohen-avtale: – Nettet snører seg rundt Trump

UTENRIKS 2018-08-22T06:04:15Z

Trumps eksadvokat Michael Cohen erklærer seg skyldig i pengeutbetalinger på vegne av Trump. Ekspert mener det kan komme flere tiltaler – muligens mot presidentens sønn.

Publisert: 22.08.18 08:04 Oppdatert: 22.08.18 09:25

Tirsdag kveld kom nyheten om at presidentens tidligere advokat, Michael Cohen , har inngått en avtale med føderale myndigheter.

Cohen har erklært seg skyldig på åtte tiltalepunkter om økonomisk svindel , inkludert utbetalinger av hysj-penger.

Da han møtte i retten tirsdag, sa Cohen at han i 2016 betalte 130.000 og 150.000 dollar til to forskjellige kvinner for at de ikke skulle gå ut med informasjon som kunne være til skade for «kandidaten til et føderalt embete».

Fakta om Cohen-avtalen Trumps tidligere advokat Michael Cohen inngikk en avtale tirsdag 21. august der han erkjenner skyld i lovbrudd på åtte punkter.

Cohen har inngått avtalen i bytte mot at påtalemyndigheten ikke skal sikte ham på flere punkter tilknyttet sakene.

De første fem punktene dreier seg om skatteunndragelse i 2012, 2013, 2014, 2015 og 2016. Hvert av disse fem punktene har en strafferamme på inntil fem års fengsel.

Punkt seks dreier seg om å ha gitt falske opplysninger til en finansinstitusjon mellom februar 2015 og april 2016. Strafferammen i dette punktet er inntil 30 år i fengsel.

Punkt syv handler om en ulovlig overføring mellom juni 2016 og oktober 2016. Strafferammen for det punktet er inntil fem års fengsel.

Punkt åtte omhandler finansiering av valgkampkampanjen, og har strafferamme på inntil 5 års fengsel. Les hele avtalen her.

– Bedre og bedre kort

Nettet snører seg rundt Trump, mener USA-ekspert og forsker ved Institutt for forsvarsstudier, Svein Melby.

– Det virker som at Mueller-etterforskningen får bedre og bedre kort til å presse sentrale personer rundt Trump til å snakke. Jeg tipper kommer flere tiltaler etter hvert, og ville ikke blitt forundret om noen av disse gjelder noen av presidentens aller nærmeste, for eksempel sønnen.

Les også: FBI har opptak av at Trump diskuterer betaling til elskerinne

Hva som blir presidentens videre skjebne, er for tidlig å si, mener Melby. Den eneste måten en president kan fjernes på, er gjennom en riksrettssak eller at vedkommende selv velger å gå av.

Mellomvalget kan avgjøre

– Det er ingenting som tyder på at Trump kaster kortene, og det republikanske flertallet i Kongressen gjør at presidenten har en slags politisk livsforsikring mot en riksrettssak – selv om etterforskningen avdekker alvorlige saker. Hvis flertallet ryker, er det imidlertid en mulighet for at Demokratene drar i gang en sak mot presidenten, sier Melby.

Han mener derfor at mellomvalget i november, der Demokratene håper å vinne tilbake flertallet i Senatet og i Representantenes hus, er vel så viktig som etterforskningen.

– Hvis republikanerne mister flertallet, er det et signal fra velgerne om at de ikke lenger har tillit til partiet. Da blir det interessant å se om politikerne vil fortsette å støtte Trump, eller om de opplever han som en politisk belastning som de bør distansere seg fra for å overleve.

– I hvilken grad Cohen er et troverdig vitne i et eventuell riksrettssak, kan det settes spørsmålstegn ved, sier Melby.

Republikanerne avgjør

Professor Jennifer Leigh Bailey i statsvitenskap ved NTNU legger vekt på at dette er en juridisk sak som blir ytterligere komplisert fordi det er presidenten det er snakk om.

– Det virker veldig seriøst. Det Cohen kommer med er ikke knyttet til Russland, men det er likevel ulovlig, sier hun.

Imidlertid må presidenten stilles for riksrett dersom dette skal få noen følger for ham:

– Hva som skjer fremover nå er et politisk spørsmål, mener Bailey.

Hun forklarer at det er Representantenes hus som i første omgang må samle en pakke med anklager mot presidenten, som deretter behandles i Senatet.

– Men Representantenes hus er kontrollert av republikanerne, og de virker ikke interessert i å gjøre dette mot Trump.

Bailey sier at det fremover blir viktig å se om retorikken fra lederne i Representantenes hus endrer seg. Det mener hun ikke er skjedd så langt.

– Lite flatterende sak

Redaktør Are Tågvold Flaten i amerikanskpolitikk.no betegner dette som en lite flatterende sak for Trump.

– Det motsier det Trump selv har hevdet på ulike tidspunkt, og bekrefter det mange har trodd om saken, sier han.

Flaten sier videre at Trump og hans folk har drevet en svertekampanje mot Cohen, for å fremstille ham som en mann som ikke er til å stole på.

– Om Cohen har ytterligere bevis, slik som lydklippet han tidligere har sluppet der det tyder på at de snakket om en av sakene, vil det underbygge det han har hevdet.

Punktene han har erkjent seg skyldig i, er knyttet til loven om valgkampfinansiering.

– Ved å erkjenne seg skyldig i punktene går Cohen ned. Spørsmålet er i hvilken grad han drar Trump med seg, sier Flaten.

Tirsdag kom også nyheten om at Trumps tidligere valgkampleder, Paul Manafort, er funnet skyldig på 8 av 18 tiltalepunkter:

– Ingen anklager mot Trump

Presidenten selv har unngått å svare på spørsmål om Cohen fra mediene.

Hans personlige advokat, Rudy Giuliani, sier i en uttalelse at tiltalene ikke inkluderer de beskyldningene som kom fram i retten i 2016, om at Trump skal ha instruert Cohen til å utføre betalingene, ifølge nyhetsbyrået AP.

– Det er ingen beskyldninger mot presidenten i påtalemyndighetens anklager, sier advokaten på vegne av Trump.

Ifølge CNBC sier Cohens advokat Lanny Davis dette i en uttalelse:

– Hvis de utbetalingene var en forbrytelse begått av Michael Cohen, hvorfor skulle det ikke være en forbrytelse fra Donald Trumps side?

– Verste timen i Trumps presidentskap

En tidligere aktor i justisdepartementet, Daniel Petalas, sier presidenten nå er dratt dypere inn i saken.

– Presidenten har en viss beskyttelse som sittende president, men om dette er sant, og han var klar over det og forsøkte å påvirke et valg, kan det være en straffbar handling på føderalt nivå, sier han.

Norm Eisen, Barack Obama etiske rådgiver i Det hvite hus, skriver dette på Twitter:

– Dette er den verste timen i Trumps presidentskap. Nei, i hele hans liv.