Jimmie Åkesson til VG om voldtektsrapport: - Ikke trygt for svenske jenter

ESKILSTUNA (VG) Sverige rystes av nye tall som viser at nær seks av ti dømte voldtektsmenn har utenlandsk bakgrunn. – Det er vi som har ønsket en sånn studie, hevder SD-leder Jimmie Åkesson.

Jubelen stiger når Sverigedemokraterna -leder Jimmie Åkesson entrer Strömsholmen på valgkampmøte i arbeiderbyen Eskilstuna.

Partiet hans har 49 plasser av de totalt 349 i riksdagen.

På noen meningsmålinger ligger Sverigedemokraterna an til å kunne få mellom 80 og 90 plasser etter valget. Noe som vil være et høyrepopulistisk jordskjelv i svensk politikk.

Åkesson er i politisk medvind og sparker i alle retninger. Et ekstra spark retter han til hver side av det politiske spekteret, både Socialdemokraterna og Moderaterna, for det han mener har vært en aktiv fortielse av voldtektsstatistikk i landet over flere år.

– Det er ikke trygt for svenske jenter på gaten i flere svenske byer sent på kvelden. Jeg har sett statistikk på at hver tiende unge svenske kvinne har blitt utsatt for et form for seksuelt overgrep. Så man er dessverre ikke trygg, sier han til VG.

Videre mener han at voldtektene handler om kulturelle skiller og at det handler om skjerping av straff for seksuelle forbrytelser og å gi politiet flere ressurser til å etterforske voldtektssaker.

– De ressursene har de ikke i dag, og sakene blir som aller oftest henlagt.

En ny gjennomgang fra SVTs «Uppdrag gransking» viser at 58 prosent av gjerningspersonene i dømte voldtekter er født i utlandet. Åtte av ti overfallsvoldtekter har blitt begått av utlendinger.

– Jeg er ikke overrasket. Jeg beklager at regjeringen har nektet å gjøre en ordentlig studie på dette i flere år. Det er grunn til å tro at tallene er ekstra ille, siden andre generasjonsinnvandrerere ikke er inkludert, og heller ikke de voldtektene som ikke har endt med domfellelse, sier Åkesson til VG.

På valgkampmøte i Eskilstuna snakker han om å sende ut flere utenlandske statsborgere som har begått kriminalitet i Sverige . Han foreslår en innskjerping:

– At den kriminelle har en eller annen tilknytning til Sverige, er ikke interessant for oss. Har du begått et lovbrudd, og selv om du har familie her i Sverige, så skal du ut, sier Åkesson, og lanserer også struping av bistand som et alternativ:

– Land som vegrer seg mot å ta imot sine statsborgere, må vi strupe bistanden til og legge diplomatisk press på, sier han.

Fakta om Sverigedemokraterna: Svensk parti som definerer seg som sosialkonservativt og nasjonalistisk, men omtales som høyreradikalt og fremmedfiendtlig av motstanderne.

Grunnlagt i 1988. Blant tidligere medlemmer og grunnleggerne hadde flere bakgrunn fra høyreekstreme og rasistiske miljøer. Partiet har de siste årene gjort mye for å distansere seg fra disse, men har fastholdt at islam er en trussel mot det svenske samfunnet.

Jimmie Åkesson har vært partileder siden 2005.

SD fikk 12,9 prosent av stemmene i valget i 2014. På et gjennomsnitt av meningsmålingene nå ser partiet ut til å få 22,5 prosent av stemmene i valget 9. september.

SD er Riksdagens tredje største parti med 49 av 349 representanter. Partiet er på vippen mellom de to blokkene i Riksdagen. Ingen av de andre partiene har villet samarbeide med partiet. *Kilde: NTB, val.digital

Innvandringsekspert: – Det har vært en forsiktighet som har vært litt overdreven i lang tid.

Rådgiver i Tankesmien Agenda Sylo Taraku som har innvandring, integrering og populisme som sine primære fagområder, sier det som skjer i nabolandet, er en konsekvens av en overdreven forsiktighet som har dominert i Sverige i lang tid:

– Nå dominerer det imidlertid denne debatten helt. Det er et viktig tema, men det kommer kanskje litt på etterskudd. Plutselig handler alt om innvandring.

– Hvor spesielt det er at denne statistikken ikke har blitt tatt opp før?

– Det er jo selvfølgelig spesielt, fordi det er viktig informasjon, men det har vært fordi klimaet har vært så polarisert. Det er greit å være politisk korrekt, men politikken og debatten må basere seg på kunnskap og fakta.

– I Sverige har man ikke ønsket å gi innvandringskritikerne rett.

Han trekker fram at vi i Norge har hatt både mer kunnskap på hva som foregår, gjennom blant annet Brochmann-rapportene som har belyst konsekvensene av innvandring.

Studien til SVTs TV-program for undersøkende journalistikk viste også at åtte av ti overfallsvoldtekter har blitt begått av utlendinger.

Åkesson sier mediene og regjeringen har lagt lokk på ting som dette.

– Det er bare vi som har ønsket å se en sånn studie. Nå prøver Moderaterna å få det til å høres ut som de har ønsket en sånn studie hele tiden, fordi det er valg, sier SD-lederen.

– De har vært redd for at slike tall vil føre til rasisme

Sjefredaktør og grunnlegger av den nordiske medieplattformen Broenxyz, Hilde Sandvik, synes det er bra at det blir fokusert på undertrykkelsen av overgrepstallene. Det er imidlertid ikke kun er Sverigedemokraterna som har forsøkt å dra dette frem i lyset, ifølge Sandvik.

Hilde Sandvik trekker på sin side frem Ann Heberlein fra Moderaterna som en som har vært opptatt av- og skrevet om problemstillingen og ønsket å få dette belyst, lenge.

Moderaterna-politikeren ble selv voldtatt i en alder av 21 år. I januar opprettet hun en kampanje og donasjonsside på Kickstarter for å oppfylle ønsket å undersøke koblingen mellom innvandring og de dramatiske voldtektstallene i Sverige, i en bok.

«Ironisk nok vet vi mer om kvinnene som voldtas enn om mennene som voldtar» skrev hun i Kickstarter-annonsen.

– I løpet av et døgn hadde hun samlet inn mange penger for å gjøre dette prosjektet. Kickstarter svarte imidlertid med å legge ned kampanjen.

Mer åpenhet i den svenske politiske debatten

Sandvik mener likevel at voldtektsdebatten tyder på et endret debattklima i Sverige.

Taraku er enig:

– Ja, det har skjedd et stemningsskifte der. Nå snakker man om utenforskap, ghettoer og voldtekter. Men det kommer på en gang alt sammen, og det er uheldig for det skaper fremmedgjøring. Det hadde vært bedre om man tok det når det var aktuelt.

– Denne saken kommer til å tjene oss inn mot valget

Åkesson snakket om samme tendens til klimaendring på valgkampmøte i Eskilstuna:

– Grensene flyttes for hva som diskuteres, og det er bra at det kommer frem.

– Denne saken kommer til å tjene oss inn mot valget, fordi vi har vært de eneste som har løftet frem dette. Det er derfor de andre partiene nå plutselig begynner å snakke om voldtekter og trygghet for svenske kvinner, sa han også.

Både Sandvik og Taraku er imidlertid i tvil om hans utspill i debatten vil ha noen særlig uttelling i det svenske valgresultatet som avgjøres 9. september.

Selv om Taraku sier Sverigedemokraterna absolutt tjener på at dette kommer på dagsorden, poengterer han at partiet faktisk har gått litt ned den siste tiden.

– Nå har SD hatt fremgang, men det blir spennende å se om de kommer til å fortsette å øke. De har ikke økt den siste tiden. Så det tyder på at de muligens ikke har mer å hente.