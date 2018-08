SMÅSVETT: Det har vært stort press på den ferske brexitministeren Dominic Raab, før fremleggingen torsdag formiddag. Foto: Scanpix

Legger frem kriseplan for brexit

LONDON ( VG) At britene må forlate EU uten en avtale, er en stadig mer aktuell problemstilling. I dag delte myndighetenes for første gang sine backupplaner for en «no deal»-brexit.

Britiske myndigheter offentliggjorde i dag de første retningslinjene for hvordan folk og bedrifter kan forberede seg på en såkalt «no deal», det vil si hva som vil skje dersom Storbritannia og EU ikke klarer å komme til enighet om en avtale om brexit.

Til sammen 25 dokumenter som omtaler kriseplanene for like mange samfunnsområder, ble i dag presentert av brexitminister Dominic Raab i London.

En tredel offentliggjort

Bankoverføringer og helsehjelp er blant temaene som nå har fått sin «verstefallsstrategi» offentliggjort.

Her er noe av det mest konkrete britene nå blir bedt om å forberede seg på, ifølge BBC:

Kostnadene for å betale med bankkort mellom EU og Storbritannia, kan komme til å øke

Selskaper bør begynne å planlegge for eventuelle ekstra tollstasjoner mot EU, og må kanskje betale for logistisk hjelp for å løse dette

Briter som bor i EU-land kan miste tilgang til britiske banker og pensjonsrettighetene de har der, med mindre EU tilbyr annet

Dagens dokumentslepp utgjør en knapp tredel av til sammen 82 «no-deal» strategier myndighetene har utarbeidet for ulike samfunnsområder.

« No deal»-dokumentene skal publiseres på myndighetenes hjemmesider , men det har vært forsinkelser.

Unngår kontroverser

Flere britiske medier, blant andre The Times, har rapportert at regjeringen med vilje unngikk de mest kontroversielle temaene, som hva man gjør med grenseproblematikken til Nord-Irland, i denne første runden av offentliggjøring.

Avisen skriver det er for ikke å vekke en unødvendig bekymring hos publikum.

Markedet frykter

En «no deal» er et scenario som blir stadig mer aktuelt, ettersom brexit-forhandlingene har vist seg svært tøffe.

De politiske utfordringene har smittet over på valutakursen, og pundet nådde nylig sin laveste notering på 12 måneder, skriver The Times.

Garanterer britene sandwicher

Det at myndighetene nå offentliggjør sine verstefallsplaner, betyr likevel «ikke at det er det vi forventer» sa Raab i dag, men det er simpelthen en «fornuftig og avmålt» tilnærming til utfordringene som landet nå står overfor, sa han på pressekonferansen.

Ministeren sa i talen sin at noen av skremselshistoriene, som en potensiell «sandwich-sultekrise», eller at forsvaret må levere mat til folket, er «latterlige».

– Folk vil fortsatt kunne nyte en BLT (en sandwich med bacon, salat og tomater) etter brexit, sa Raab spøkefullt, til spredd latter fra den oppmøtte britiske pressen.

FAKTA: Fristen nærmer seg Hovedprinsippene i avtalen om brexit må være på plass allerede i oktober 2018, hvis tidsplanen om uttredelse 29. mars 2019 skal holde.

Skylder på EU

Britene har kritisert EU for ikke å ville samarbeide om gode reserveløsninger dersom partene ikke skulle komme til enighet.

– Jeg legger merke til at man begynner å legge skyld på EU i tilfelle en «no deal». Men det er ikke noe EU lar seg imponere av, bemerket EU-kommisjonens forhandlingsleder Michel Barnier tørt tidligere denne uken.

Den britiske ministeren for internasjonal handel, Liam Fox, mener det nå er 60 prosent risiko for at britene må klare seg uten en avtale med EU når de forlater unionen neste år.

Fox skylder på nettopp EU-kommisjonens forhandlingsleder, i et intervju med Sunday Times .