Omkring 300 havskilpadder døde i Mexico

Omkring 300 havskilpadder er funnet døde i et forlatt, ulovlig fiskegarn på Mexicos sørkyst. Myndighetene har igangsatt en etterforskning.

Bastardskilpaddene hadde allerede vært døde i åtte dager da lokale fiskere fant dem i det 120 meter lange garnet nær Puerto Escondido i byen Oaxaca.

Kun en av skilpaddene overlevde møtet med det ulovlige fiskegarnet.

Innbyggere i byen tok initiativ til en begravelse på stranden for de 300 skilpaddene.

Bastardskilpaddene har fått endret sin kategori fra «truede» til «sårbare» etter å ha vokst i antall som følge av menneskelig innsats for å redde arten det siste tiåret.

Eksperter er redd situasjon kan generere ytterlige utfordringer i den marine faunaen ved Mexicos sørkyst.

Mens myndighetene i Mexico advarer og sier hendelsen vil føre til sanksjoner mot tunfiskbåten som la ut garnet, hevder en representant for fiskeindustrien i området at det hele var en ulykke, og at skilpaddene ble sittende fast i et gammelt fiskegarn som var glemt i havet, skriver The Observer.

Hendelsen ved Mexicos sørkyst kommer kun uker etter at 113 skilpadder ble funnet døde ved et naturreservat nord i Mexico. Skilpaddene ble skylt i land i Puerto Arista mellom 24. juli og 13. august, ifølge påtalemyndigheten i delstaten Chiapas.

Dødsårsaken er foreløpig ukjent, men mulige årsaker som blir nevnt er kvelning, skader fra fiskekroker eller skadelige alger, ifølge påtalemyndigheten.

Skilpaddene var utrydningstruet.