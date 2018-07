FARLIG STED FOR JOURNALISTER: En protest for å rette fokus på drepte journalister i august 2004 utenfor hovedpolitistasjonen i byen Quezon, Filippinene. Mellom 1986, da demokratiet ble restaurert, og til 2004 ble 40 journalister drept på Filippinene. Foto: BULLIT MARQUEZ / ASSOCIATED PRESS

Journalist skutt og drept på Filippinene

NTB

Publisert: 20.07.18 09:19

Radiojournalisten Joey Llana (38) ble fredag skutt og drept på vei til jobb på Filippinene. Journalisten var kjent for å rette kritikk mot lokale politikere.

Ifølge det filippinske politiet kjørte Llana på en motorvei i kommunen Daraga i Albay-provinsen da han ble angrepet av uidentifiserte gjerningsmenn. Journalisten ble skutt en rekke ganger, ifølge politioverbetjent Maria Luisa Calubaquib.

Politiets talsperson sa at etterforskerne ikke har fastslått motivet for drapet, men bekreftet at Llana hadde mottatt dødstrusler i forbindelse med sitt arbeid for radiostasjonen DWZR.

– Hvis dette viser seg å være jobbrelatert, er dette det 12. medierelaterte drapet siden president Rodrigo Duterte kom til makten – og det 185. siden 1986, heter det i en uttalelse fra journalistforeningen på Filippinene .

Harry Roque, en talsperson for Duterte, har fordømt drapet. Roque sier at de filippinske myndighetene «vil være nådeløse i jakten på rettferdighet» etter drapet på Llana.