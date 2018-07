HACKET: Fanger ved fengselet i Boise, Idaho. Foto: Charlie Litchfield / TT NYHETSBYRÅN

Fanger hacket fengselets nettbrett – overførte 1,8 mill. til egne kontoer

Publisert: 29.07.18 17:02

UTENRIKS 2018-07-29T15:02:39Z

Innsatte ved et fengsel i Idaho har klart å overføre 1,8 millioner kroner til egne kontoer – fra fengselets egne nettbrett.

364 innsatte lyktes med å hacke nettbrettene og overføre nesten en kvart million dollar fra kreditter som normalt sett skal brukes til å kjøpe musikk, spill og annet – til sine egne kontoer.

Til nyhetsbyrået AP sier at talsmann for fengselet, Jeff Ray, at de oppdaget saken nylig, og at skattebetalernes penger ikke har gått tapt.

Såkalte JPay-nettbrett er ifølge AP populære i fengsler over hele USA , og de har blitt gjort tilgjengelige for de innsatte gjennom en avtale med JPay og teleselskapet CenturyLink.

Gjennom nettbrettene kan fangene sende e-post til familie og venner, kjøpe musikk og spill.

– Fangene har utnyttet sårbarheten i JPay til å øke sine JPay-kontoer, sa Ray i en uttalelse. Det største beløpet kreditert en enkeltfange var snaut 10 000 dollar, som tilsvarer drøyt 80 000 kroner.

– Dette var tilsiktet, ingen tilfeldighet. Det krevde kunnskap om JPay-systemet, fastslo Ray ifølge AP.

Han sier at JPay har stoppet fangenes mulighet til å laste ned musikk og spill inntil de har betalt tilbake det de har lurt fra systemet. De innsatte får fortsatt lov til å sende og motta e-post.

Fanger som er involvert i saken, risikerer å miste privilegier eller bli klassifisert til et høyere sikkerhetsnivå.

Fengselet utenfor Boise er det største i staten Idaho. Flere har uttalt seg kritisk til systemet i amerikanske fengsler, fordi selskapene har monopol i hvert fengsel og at prisene derfor er høye på databruk.

– Dette er de fattigste i staten, og de blir bedt om å betale urimelige pengebeløp for å holde kontakten med sine kjære, sier Peter Wagner, sjef for aksjonsgruppen Prison Policy Initiative, til The Star. Gruppen jobber for at innsatte skal kunne holde kontakten med sine kjære på en billigst mulig måte.

Han understreker at én av fire kvinner har en innsatt blant sine nærmeste.

En talsperson for JPay sier til The Star at deres produkter hjelper fanger til å holde kontakten med sine kjære, og at disse tjenestene ellers ikke ville være tilgjengelig i fengsler.