DEMONSTRERER: Politiet forsøkte å spre demonstrantene i Hanoi i dag. Vietnamesere demonstrerer mot flere nye lovforslag. Foto: STAFF / X01095

Flere pågrepet under demonstrasjoner i Vietnam

Publisert: 10.06.18 22:15

UTENRIKS 2018-06-10T20:15:22Z

Et nytt lovforslag førte til store demonstrasjoner i Vietnam denne helgen. Vietnamesere frykter Kina vil kontrollere områdene. Flere titalls demonstranter ble søndag arrestert i Hanoi.

Vietnamesiske myndigheter foreslo i fjor en ny lov som vil gi utenlandske investorer en 99 års leieavtale på vietnamesiske landområder, skriver BBC.

Store demonstrasjoner brøt ut i Vietnams hovedstad Hanoi denne helgen. Demonstrantene mistenker at de kommunistiske myndighetene vil leie ut landeområdene til kinesiske investorer, og at dette vil gi Kina anledning til å ta stor kontroll i områdene.

– Lovforslaget er designet for å gi et stort løft til utviklingen av de tre spesielle administrative og økonomiske områder: Van Din i Quang Ninh-provinsen, Bac Van Phong i Khanh Hoa-provinsen og Phu Quoc i Kien Giang-provinsen, sier vietnamesiske myndigheter i en pressemelding.

Flere titalls arrestert

Demonstrantene bar bannere med «anti-Kina»-slagord og «Ingen leieavtaler med Kina, ikke én eneste dag», ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Flere titalls demonstranter ble arrestert og kjørt bort i politibiler.

Vietnams statsminister Nguyen Xuan Phuc uttalte forrige uke at 99-årsperioden ville bli redusert noe, men sa ingenting om hvor mye.

Lovforslaget skal vedtas i løpet av de neste dagene.

Nasjonalforsamlingen skal også stemme over et annet lovforslag, med hensyn å innskrenke vietnamesernes personvern på Internett, i løpet av de neste dagene. Lovforslaget har fått kritikk fra Human Rights Watch (HRW).

Nær 300 demonstranter i Oslo

Lignende demonstrasjoner tom sted i Danmark, Tyskland, USA og andre land, My-Trang Nguyen (43) var til stede under demonstrasjonene utenfor Vietnams ambassade i Oslo i dag. Hun anslår det var omkring 300 demonstranter på stedet.

– Vi demonstrerer for å vise sympati for folket i Vietnam, og for å vise at vi ikke er enig i det myndighetene gjør, sier hun.

Nguyen frykter at kineserne vil ta kontroll over landeområdene og behandle vietnameserne dårlig.

– Da vil det gå ille, tror hun.

Thong Van Ta (60) kom til Norge som båtflyktning i 1982. Han fikk ikke deltatt på demonstrasjonen i dag, men mener det er viktig å demonstrere mot vietnamesiske myndigheter i solidaritet med det vietnamesiske folket.

– Vi vil ikke at Kina skal annektere Vietnam, Van Ta, som til daglig jobber i Stavanger kommune.

Han er også redd for at vietnameserne mister sin siste plattform med ytringsfrihet på Internett og sosiale medier.

– Situasjonen gjør meg fortvilet. Da jeg flyktet fra Vietnam var situasjonen også ille, det var ingen annen utvei enn å dra.