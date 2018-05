VANT: Luigi Di Maio i Femstjernersbevegelsen sammen med statsministerkandidat Giuseppe Conte før valget i mars. Foto: Reuters / Remo Casilli

Italiensk statsministerkandidat beskyldes for CV-juks

Publisert: 22.05.18 22:06

Det populistiske Femstjernersbevegelsen går ut og beskytter statsministerkandidat Giuseppe Conte etter beskyldninger om at sistnevnte har pyntet på CV-en.

Advokat og jusprofessor Giuseppe Conte ble noe overraskende nominert som Italias nye statsminister mandag. Italienerne venter nå på klarsignal fra president Sergio Mattarella.

Regjeringssamtalene har foregått siden april. Fredag opplyste omsider lederne for populistpartiene Firestjernersbevegelsen og Lega, Luigi Di Maio og Matteo Salvini, at de var blitt enige om å danne regjering. Etter noen dager med spekulasjoner ble Conte offentliggjort som statsministerkandidat mandag.

Universitetet avviser

Conte har ingen politisk bakgrunn, men har en lang CV som inkluderer flere italienske advokatfirmaer. Han har listet opp forskningsopphold ved Yale, og Sorbonne, og skal ha tilbrakt månedlige perioder over flere år ved både Universitetet i Cambridge og New York University for å «perfeksjonere og oppdatere studiene».

Spesielt det siste punktet vekker oppsikt.

– Ingen med dette navnet er å finne i våre registre, hverken som student eller fakultetsmedlem, sa talsperson for NYU, Michelle Tsai, til New York Times i går.

Tsai legger til overfor avisen at Conte kan ha deltatt på ett- eller todagers kurs, der universitetet ikke registrerer deltagere.

Cambridge har ikke villet bekrefte om Conte har gått på universitetet, og viser til at de har taushetsplikt. Overfor Reuters har imidlertid en anonym kilde avvist at Conte har gått der, men påpeker i likhet med NYU at han kan ha tatt enkeltkurs.

Partiet avviser juks

Femstjernersbevegelsen avviste tirsdag alle påstandene mot Conte. De viser til at Contesikke har påstått å ha tatt en grad ved New York University.

– Giuseppe Conte skrev klart og tydelig at han perfeksjonerte og oppdaterte studiene ved New York University, ikke at han har tatt fag eller fullført en mastergrad, skriver partiet i en uttalelse, ifølge Guardian.

– Conte har studert utenlands for å berike sin kunnskap og perfeksjonere sin engelsk. Noe annet ville vært rart for en professor av hans kaliber. Det er et paradoks at dette ikke er positivt nå.

UiO-professor Mads Andenæs, som selv har jobbet med Conte, deler de samme oppfatningene om Contes CV-praksis.

– Han har ikke vært student eller ansatt ved disse stedene, men har hatt full stilling som professor. Han har gjort det en PhD-student eller professor bør gjøre, og har tilbrakt tid utenlands for å ta engelsk og komparativ rett seriøst, skriver Andenæs på Twitter.

Kan åpne for Di Maio

Nå spekulerer italiensk presse i om Contes angivelige CV-triksing vil åpne døren for at Di Maio igjen blir en kandidat som Italias øverste leder. President Mattarella har uttalt at han ønsker betenkningstid for å vurdere nominasjonen, og det spekuleres i om presidenten nå ønsker lederen for Femstjernersbevegelsen som kandidat i stedet.

Tirsdag kveld avviser Di Maio overfor avisen Corriere della Sera at avgjørelsen skal vurdes på nytt fra deres side. Ifølge avisen vil den endelige avgjørelsen sannsynligvis falle torsdag.

Flere stemmer i opposisjonen mener at Conte kun er nominert fordi han vil være villig til å følge «ordre» fra de populistiske partilederne.

– Det er første gang i historien at statsministerkandidaten er degradert til rollen som talsperson, sa Andrea Marcucci, senator i Det demokratiske partiet ifølge New York Times .

Conte er et ubeskrevet blad for mange italienere. I en opptreden mandag uttalte presidentkandidaten at han tidligere har stemt på venstreorienterte partier, men at han med årene har blitt tiltrukket av Femstjernersbevegelsen.

– I dag mener jeg at ideologiske utsikter fra det 20. århundre ikke lenger holder, sa Conte til italiensk presse.

