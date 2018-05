DØD: Den amerikanske forfatteren ble 85 år gammel. Foto: AP

Forfatteren Philip Roth er død, 85 år gammel

Publisert: 23.05.18 05:50 Oppdatert: 23.05.18 06:44

Den amerikanske romanforfatteren Philip Roth er død, 85 år gammel, ifølge amerikanske medier.

Roths representant Andrew Wylie bekrefter at Roth døde tirsdag av hjertesvikt på et sykehus i New York. Roths biograf Blake Bailey skriver på Twitter at forfatteren døde «omringet av nære venner som elsket ham».

Roth, som er født og oppvokst i New Jersey i USA, har skrevet over 25 bøker. Han er blant annet kjent for romanen «Farvel, Columbus» fra 1959 og «Portnoys besværlige liv» i 1969.

Han er blant forfatterne i sin generasjon som har vunnet mest priser, og i 1997 vant han en Pulitzer for boken «Amerikansk pastorale». Han blir omtalt som en fryktløs stemme som skildret kontroversielle temaer, og er blant de beste forfatterne som aldri har vunnet Nobels litteraturpris.

Roth vokste opp med jødiske foreldre, og mens hans forgjengere som Saul Bellow og Bernard Malamud ofte skrev smertefulle skildringer av jøders tilpasning som immigranter, representerte Roth den neste generasjonen. Ifølge ham selv identifiserte han seg ikke som en jødisk forfatter, men som en amerikansk. Han mente den jødiske og amerikanske opplevelsen ofte var den samme.

I januar i år ble det kjent at David Simon, skaperen av TV-serier som «The Wire» og «The Deuce», skal lage en ny miniserie basert på Philip Roth-romanen «The Plot Against America», som kom ut i 2007 i norsk oversettelse under tittelen «Konspirasjonen mot Amerika». I denne boken skildrer Roth et alternativt USA der antisemittismen sprer seg.