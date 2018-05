Sverige tester ut el-veier

Sverige tester nå ut en ny type vei, som kan lade elkjøretøy mens det kjører.

Prosjektet heter eRoadArlanda , og veistrekningen som testes ut er 10 kilometer lang, og går fra flyplassen Arlandas fraktterminal til Rosersberg logistikkområde.

– Vårt mål er å lage et testspor, utvikle og evaluere teknologien. Gjennom dette prosjektet ønsker vi å skape en grunnleggende kunnskap slik at man kan få flere elektrifiserte veier i det svenske veitransportsystemet, heter det i teksten på eRoadArlandas hjemmeside.

Testkjøretøyet er en 18-tonn tung lastebil som skal transportere varer til PostNord.

Ny teknologi

Kjøretøyet får altså strøm fra veien, og kjører lasten til en grønn terminal i Roserberg, en av Sveriges største solparker. Fra terminalen lastes varene direkte over på tog. Testprosjektet skal være et eksempel på klimasmarte løsninger for fremtiden. Målet med en slik løsning er å få transportutgiftene ned og fjerne rekkeviddeangsten med el-batterier.

– Vi tror at man ved å forsyne kjøretøy med strøm fra selve veien, vil få fart på lastebilteknologien. På sikt tror vi løsningen også kan omfatte vanlige biler, sier talsmann for prosjektet Hans Säll til GN Graphic News.

Ikke for vanlige biler?

Bellonas leder Frederic Hauge er svært begeistret over testprosjektet, men tror ikke denne løsningen blir aktuell for vanlige biler.

– Dette er et svært spennende konsept, og jeg er svært glad for at det nå testes ut i praksis. Det er flere versjoner på trappene, men svenskene har nå kommet veldig langt, sier Hauge til NTB.

Han mener at teknologien først og fremst vil bli viktig for tungtransport.

– Bilbatteriteknologien vil gjøre dette mindre viktig for persontrafikken. Der økes nå rekkevidden veldig, og det vil ta kortere og kortere tid å lade. Men for tungtrafikken kan dette bli svært viktig. Og dette vil danke ut løsningen med hydrogen, tror Hauge.

Han mener at el-veier godt kan innføres på det norske bilveinettet.

– Man legger jo ikke skinner i bakken hele veien, det legges innimellom. Det er ikke som å kjøre på trikkeskinner, forklarer Hauge.

