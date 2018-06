KOMMER DE TIL ENIGHET? Trump fikk en tilsynelatende hjertelig mottakelse av vertslandet Canada, med statsminister Justin Trudeau og hans kone Sophie Gregoire Trudeau i spissen. Men vil G7-møtet ende opp med å bli G6+1, der Donald Trump står alene mot resten? Eller vil Justin Trudeau, Canada og de andre landene komme til enighet med Trump og USA? Foto: SAUL LOEB / AFP

G7-møtet: Dette krangler de om

Publisert: 08.06.18 21:20 Oppdatert: 08.06.18 21:51

UTENRIKS 2018-06-08T19:20:26Z

Sjelden har USA og Europa stått så langt fra hverandre foran et felles toppmøte. Canadas statsminister Justin Trudeau har ikke troen på et enkelt møte.

– Jeg tror ikke dette møtet blir et møte hvor de kommer til enighet.

Det sier USA-ekspert og seniorøkonom i DnB Markets Knut A. Magnussen til VG.

Fredag samles et sterkt splittet G7 – Canada, Frankrike, Italia, Japan, Storbritannia, Tyskland og USA, i tillegg til EU – i Quebec.

Flere mener at G7 har blitt 6+1, grunnet den amerikanske presidentens tollkrig. Det er et av hovedtemaene landene krangler om foran toppmøtet som finner sted i den kanadiske provinsen.

Flere av G7-toppene har varslet at de vil bruke møtet til å konfrontere USA med konsekvensene av tollsjokket og handelskrigen den har utløst.

Justin Trudeau er sikker på at det ikke blir noe lett møte:

– Det vil bli noen svært direkte samtaler rundt bordet hvor europeerne og Canada er veldig skuffet over å bli betegnet som nasjonal sikkerhetstrussel mot USA på grunn av stål og aluminium, sier statsministeren.

Sett denne? Trump reiser tidligere hjem fra G7-møtet

Upopulær toll på aluminium og stål

Landene møtes en gang i året for å diskutere økonomi og politikk. De årlige møtene er ofte mål for antiglobaliseringsprotester. Det er ventet at møtet kan bli tungt for USA, etter at de har innført den upopulære tollen på aluminium og stål.

Det var i slutten av mai at Trump-administrasjonen innførte toll på aluminium og stål fra EU, Canada og Mexico.

EU var sammen med Canada og Mexico unntatt fra Trumps nye toll på 25 prosent for stål og 10 prosent for aluminium, men unntakene løp ut fredag 1. juni.

Ekspert: Trump foretrekker topartsforhandlinger

– G7 minus USA og USA er uenige i en rekke presserende internasjonale spørsmål: handel, klima, Iran. Felles for alle disse sakene er at forretningsmannen Trump ser rent økonomisk på dem: USA har inngått dårlige «deals» der USA taper økonomisk eller utnyttes, ifølge Trump, sier Hilmar Mjelde fra Universitet i Bergen til VG.

Han forteller at G7 er uenig i den biten, og at de er fornøyde med dagens frihandelssystem, men urolig for klimaendringer.

– Den andre uenigheten går på prosess: Trump foretrekker topartsforhandlinger, de andre vil ha multilateralt diplomati, sier Mjelde.

Han understreker at i løpet av Trumps første 18 måneder har det vært en nesten naiv tro fra blant andre Macron om at bare man godsnakker med Trump, så bytter han mening.

Det har han ikke gjort, mener Mjelde:

– G7 ser nå ikke lenger grunn til å holde tilbake frustrasjonene, og åpen konflikt bryter ut. Men det vil blåse over. G7 og USA har fortsatt omfattende samarbeid på mange felt.



1 av 2 EKSPERT: Hilmar Mjelde var på vei til en konferanse om Trump og Macron da VG tok kontakt fredag morgen i Paris. Han jobber på UiB på instituttet for informasjons- og medievitenskap. Foto: VG

– Trump kjører sololøp

– Det er åpenbart et veldig viktig tema nå, når konflikten er som den er mellom USA på den ene siden, og Europa og Canada på den andre siden når det kommer til handelspolitikken. Trump satt opp tollsatsene på aluminium og stål kraftig for Europa og Canada, et tiltak som vil ramme handelen. Det ble veldig dårlig mottatt i Europa og Canada, sier USA-ekspert og seniorøkonom i DnB Markets Knut A. Magnussen til VG.

Han sier at dette kommer i tillegg til andre sololøp som Trump har kjørt. Han trekker frem klimaavtalen og Iran-avtalen, hvor Trump har trukket seg ut av begge.

– Det begynner nå å bli flere områder hvor USA går andre retninger enn Europa. Det oppfattes negativt, og selv om de andre landene og sjefen har prøvd å påvirke Trump, endrer han ikke standpunkt. Det virker som det er den strategien han viderefører nå.

Synet på klimapolitikk og Irans atomavtale er andre saker som splitter USA fra resten av gruppen. Uenighetene er i år så store at det ikke er sikkert landene klarer å stille seg bak en felles slutterklæring, har flere diplomater røpet.

– Det at han skal reise tidligere, underbygger at han kjører sitt eget løp. Han lar seg ikke påvirke her, med en stemning som er negativ. I tillegg skal han møte Kim i Singapore snart, så det er mulig han tenker mer på det nå.

Solberg invitert – skal holde innlegg

For første gang er en norsk statsminister invitert til et G7-toppmøte. Erna Solberg skal holde foredrag på G7-landenes toppmøte i Quebec i Canada. Hun skal holde et innlegg under en spesialsesjon om bærekraftig hav.

– Det er bra og positivt at Norge kan holde et innlegg, og at vi kan delta på et møte med store land, sier Magnussen.

Trump, som reiser tidligere, får ikke med seg Solbergs foredrag. Solberg skal prate drøye 90 minutter etter at amerikaneren har dratt.