ALENE? Vil G7-møtet ende opp med å bli G6+1, der Trump står alene mot resten? Foto: Kevin Lamarque / REUTERS

G7-møtet i Canada: Alle mot Trump – truer med avtaler uten USA

Publisert: 08.06.18 02:11

UTENRIKS 2018-06-08T00:11:19Z

QUEBEC CITY (VG) Når lederne av verdens syv mektigste demokratier samles i Canada denne helgen kan seks av dem komme til å stå samlet mot én; USA - og deres president Donald Trump.

Det er slik mange politiske analytikere ser på helgens G7-toppmøte i Le Malbaie, to timer utenfor Quebec City i Canada . Et møte de tror kommer til å bli preget av Trumps nye tollsatser .

Det inntrykket ble torsdag forsterket da Frankrikes president Emmanuel Macron holdt en pressekonferanse sammen med Canadas statsminister Justin Trudeau.

– De andre ledere av G7-landene må ikke være redde for å inngå avtaler uten Trump på det kommende toppmøtet, selv om enstemmighet alltid er å foretrekke, sa Macron, som heller ikke holdt tilbake på Twitter.

«Den amerikanske presidenten bryr seg kanskje ikke om å være isolert, men vi bryr oss heller ikke om det bare blir seks land som skriver under på en avtale, dersom det er nødvendig», skrev den franske presidenten, som på pressekonferansen sa at det er særlig når det gjelder klima og handel han tror Trump kan komme til å føle seg alene.

Donald Trump svarte Macron og Trudeau, og anklaget dem for å skade USA med urettferdig handelspraksis. Han la samtidig til at han ser frem til å møte dem fredag.

Tidligere på dagen tvitret han at han er klar til å kjempe for USA når han nå reiser til Canada. Han omtaler handelsavtalene landet har med andre som «de verste handelsavtalene noensinne».

Forrige uke skrev Politico at man aldri tidligere har vært så nær møtedatoen uten å ha en enighet om hva regjeringssjefene skal uttale ved møtets slutt. Dette fordi USA vender tommelen ned for så godt som alt av forslag til felles formuleringer.

«Brant ikke dere ned Det hvite hus?»

Oppladningen til G7-møtet, som altså går av stabelen fredag og lørdag, har vært alt annet en vennligsinnet mellom USA og flere av de andre landene. De siste dagene har den amerikanske presidenten hatt telefonsamtaler med både Frankrikes president Emmanuell Macron og Canadas statsminister Justin Trudeau.

FAKTA OM G7 * G7 (Group of 7) er et internasjonalt forum med verdens sju rikeste, demokratiske industriland: Frankrike, Japan, Tyskland, Storbritannia, USA, Italia (G6, 1975) og Canada (G7, 1976). * Den europeiske union (EU) møter dessuten som fast representant på G7s toppmøter. * Gruppen het tidligere G8 da Russland deltok, men landet ble ekskludert i 2014 på grunn av annektering av den ukrainske Krim-halvøya. * G7-landene møtes årlig for økonomiske og politiske samtaler mellom sine statsoverhoder, og mellom andre politikere og embetsverk. G7 er av noen, særlig kritikere, blitt kalt en «uoffisiell verdensregjering». * De årlige møtene er ofte mål for antiglobaliseringsprotester. *Årets møte er i Quebec i Canada 8. og 9. juni. (NTB)

Begge har blitt omtalt som «opphetede».

I telefonsamtalen mellom Trudeau og Trump skal førstnevnte ifølge kilder CNN har snakket med ha presset den amerikanske presidenten på hvordan han kan rettferdiggjøre å kalle de skyhøye tollsatsene for «en nasjonal sikkerhetssak». Trump skal da ha svart «Brant ikke dere ned Det hvite hus?»

Han refererte til krigen i 1812. Problemet for Trump var bare at det var britiske styrker, ikke canadiere, som satte fyr på Det hvite hus den gang.

Bakgrunnen for den høye temperaturen landene imellom er USAs innføring av importtoll på stål og aluminium. Canada, Mexico og en rekke europeiske land har alle reagert kraftig, og det er fra mange varslet mottiltak. Ordet «handelskrig» er allerede velbrukt i omtalen av det som nå skjer.

Dette kommer garantert til å bli et tema på G7-møtet, der Trump altså kan risikere å føle seg ensom mot alle de andre. I tillegg til Frankrike, Japan, Tyskland, Storbritannia, USA, Italia og Canada møter også EU på møtet. De er ikke spesielt fornøyde med USA om dagen.

EU-kommisjonens president Jean-Claude Juncker har varslet at han skal ha samtaler med Trump om tolltrøbbelet.

Frykter voldsomme demonstrasjoner

Som vanlig når verdens toppledere er samlet på et sted, er det ventet demonstrasjoner. Og ikke uventet er det en frykt for at disse ikke skal gå fredelig for seg. Det merkes i sentrum av Quebec City torsdag kveld lokal tid.

En rekke butikker, kafeer og restauranter har spikret opp treplater foran vinduer og dører.

– Vi gjør det for å kunne sove bedre om natten, sier Jordan Pouches, som jobber på kafeen La Maison Smith i hjertet av byen.

Han forklarer at de i utgangspunktet tenker å holde åpent, men vil ha treplater spikret foran flere av vinduene hele døgnet de neste par dagene, og foran alle vinduene etter stengetid.

Andre har valgt å stenge helt de to dagene G7-møtet pågår.

På hotellet VG bor på i sentrum av byen må alle gjestene bære et spesielt armbånd for å få lov å komme inn de neste par dagene. I et skriv som deles ut ved innsjekk advares det mot at politiet kan komme til å måtte bruke tåregass.

Selv om verdenslederne vil samles et par timer unna storbyen er det i Quebec City politiet ser for seg at de største demonstrasjonene vil bli. Både fordi området nær hotellet der selve møtet pågår er sperret helt av, men også fordi det er i Quebec City det største mediesenteret for møtet er, og dermed er det her demonstrantene trolig vil kunne få mest oppmerksomhet.

Over 8000 politifolk er utplassert i byen.

Erna Solberg kommer

Arrangørene av årets G7 håper likevel demonstrasjonene som kommer blir fredelige, og at fokus blir på de fem hovedpunktene Canada har på agendaen: klimaendringer, likestilling, økonomisk vekst som gagner alle, fremtidens jobber, samt fred og sikkerhet.

Blant det som vil bli snakket om er bærekraftig forvaltning av havene, og for første gang i historien er også Norges statsminister invitert til å delta på møtet . Erna Solberg skal holde et innlegg om den norske satsingen på området.

Hun er opptatt av at man flere steder må få på plass regler som hindrer at man ødelegger naturressursene, for eksempel gjennom havforurensing.

– Det kan ikke være fritt frem til å gjøre som man vil. Det er viktig at det slås ned på, sa Solberg, som ankommer Quebec fredag ettermiddag lokal tid, til VG i forrige uke.