1 av 4 LUSELØNN: Enayatullah Sultani på fabrikken der han jobber i Istanbul. Han får mellom femti og hundre kroner for et skift som tar 16 timer. Privat

Sendt med tvang til Kabul – endte på fabrikk i Tyrkia

Nilas Johnsen

Publisert: 08.06.18 08:56 Oppdatert: 08.06.18 09:23

ISTANBUL (VG) Enayatullah ble returnert fra Norge til Afghanistan. Nå lever han ulovlig i Tyrkia og tjener 50 kroner dagen på å sy bukser.

Han har levd syv måneder i Istanbul, men har knapt vært utenfor fabrikken han bor og jobber i. Afghanske Enayatullah Sultani venter nervøst utenfor turistattraksjonen Den blå moské for å møte læreren han hadde da han bodde i Norge.

1 av 4 GJENSYNSGLEDE: Enayatullah Sultani møter læreren sin fra Norge, Liv Kristin Letmolie, i Istanbul, Tyrkia. NILAS JOHNSEN/VG

Da Liv Kristin Letmolie (52) fra Kongsberg finner Enayatullah, er det lett å se hvor mye møtet betyr for dem begge.

– Jeg får vondt i hjertet av hvordan vi behandler flotte unge mennesker som Enayatullah, sier læreren.

Tvangsreturer til Afghanistan ved fylte 18 år ble en omstridt politisk sak i Norge. Utsending av de såkalte «oktober-barna» ble stanset i tolvte time i fjor høst.

Tyrkisk klesindustri • Flyktninger har sjelden arbeidstillatelse, jobber uten kontrakt og omtrent uten rettigheter. • Flyktninger har flere arbeidstimer og flere arbeidsdager, men får dårligere lønn, enn tyrkiske arbeidere. • Faren for barnearbeid er større blant flyktninger, til tross for at dette er forbudt i Tyrkia. • Rutinene for bruk av sikkerhetsutstyr når kjemikalier som Klorin og andre blekemidler brukes, er mangelfulle. Kilde: Fair Action/Fremtiden i våre hender

Ble ikke trodd

Enayatullah ble ikke trodd i den omstridte alderstesten som norske utlendingsmyndigheter tidligere benyttet. Han opplyser å være født i 2000, norske myndigheter konkluderte at han var to eller tre år eldre. VG møtte Enayatullah i Kabul samme dag som han ble sendt dit i februar i fjor.

En selvmordsbomber slo også til den dagen, i et nabolag noen få kvartaler fra der Enayatullah ble innkvartert på hotell betalt av norske myndigheter . Noen måneder senere var han bare noen minutter unna å bli rammet selv i et annet angrep.

– I Kabul kjente jeg ingen, og livet der er preget av frykt. Alle er redde hele tiden, fordi det er så mange terrorangrep.

Jobber for luselønn

Etter et halvt år i Kabul var livet blitt så vanskelig at han bestemte seg for å flykte videre. Fra Afghanistan, til Iran og videre til Tyrkia. Han betalte tusen dollar for reisen – pengene fikk han tilsendt fra Norge.

– Det er trist at penger jeg samlet inn gikk til en menneskesmugler, men det fantes ingen annen mulighet for Enayatullah å komme seg lovlig ut av Kabul, forteller læreren.

Men livet i Istanbul er bare marginalt bedre: Mannen som fraktet Enayatullah inn fra Iran tok ham med til en klesfabrikk. Der jobber han 16-timers dager, seks dager i uken. Lønnen er på mellom femti og hundre kroner dagen, avhengig av hvor mye han jobber. Kost og losji får han av fabrikkeieren.











1 av 4 SOVEPLASS: Slik ser det ut der Enayatullah og arbeiderne på klesfabrikken bor. PRIVAT

Frykter politiet

Arbeiderne på fabrikken bor på to rom bak fabrikklokalet. Femten menn i køyesenger i ett rom, femten kvinner i et annet. Alle er ifølge Enayatullah flyktninger som oppholder seg ulovlig i Tyrkia.

Tyrkia lar ikke afghanere søke asyl. I april meldte det tyrkiske innenriksministeriet at landet sto overfor en bølge av såkalte «udokumenterte migranter» fra Afghanistan , da antallet allerede var nær 30.000. De som pågripes blir deportert , beskriver den tyrkiske avisen Hürriyet.

– Alle som jobber på fabrikken er redde for å bli tatt av politiet. På søndager har vi fri, men vanligvis tør vi ikke lenger enn til kiosken på hjørnet, forteller Enayatullah.

Håper fortsatt på Norge

Enayatullah har fortalt fabrikkeieren at han fått besøk av slektninger, for å få fri til å møte Liv. Og på en måte er det sant, han beskriver i hvert fall læreren som den nærmeste han har.

– Jeg har ikke familie som fortsatt lever i Afghanistan. Den eneste jeg har kontakt med er Liv. Jeg føler meg tryggere når jeg kan ringe henne, forklarer han.

Da Enayatullah ble sendt til Kabul, var læreren i Norge den første han ringte til.

– Jeg følte at han trengte meg. Saken til Enayatullah har skapt engasjement lokalt. Rundt 40 personer har gitt økonomiske bidrag for å hjelpe ham, forteller hun.

De håper at Sivilombudsmannen skal fastslå at alderstesten ga feil resultat, og at det kan gi Enayatullah en ny mulighet i Norge. Men foreløpig blir han boende på fabrikken i Tyrkia.

– Fabrikkeieren kjefter på oss, og hele kroppen verker fra det øyeblikket jeg våkner om morgenen. Men det er fortsatt bedre enn Kabul.

– Fæle forhold

Forholdene i den tyrkiske klesindustrien er flere ganger blitt kritisert fordi flyktninger blir utnyttet som billig arbeidskraft.

Det gjelder særlig i de mindre fabrikkene, som gjør deler av jobben for større merker. Der Enayatullah jobber, syr de på merkelapper, fester nagler og knapper, og stryker og pakker buksene.

– Jeg har spurt hvor klærne skal, og fått vite at det er til Europa. Noen bokser merkes med «F», da skal de til Frankrike, noen bokser med «N», da skal de til Norge, forklarer Enayatullah.

Teymour Ashkan i den frivillige organisasjonen Istanbul & I, har besøkt flere slike fabrikker.

– Der de bor er det veldig skittent og kummerlig, og lønnen er avskyelig. Det er en slags tvang, fordi de som jobber der er redde for å bli tatt av politiet, forklarer han.

– Det er vanskelig for unge, enslige afghanere. De får ikke søke om beskyttelse dersom de har fylt 18. Hvis de blir tatt, blir de deportert.

En ny rapport fra International Trade Union Confederation (ITUC) viser at forholdene forverres for arbeidere i «sterkt autoritære stater» på en rekke områder. Tyrkia, Kina og Bangladesh er blant de verste.

Fremtiden i våre hender har sammenstilt dette med norske importtall, som viser at klær fra de tre verstinglandene, målt i tonn, utgjør 61 prosent av importen til Norge.

