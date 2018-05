OMSTRIDT: Tidligere Det hvite hus-rådgiver, og Vietnam-veteran blir ny leder for den omstridte våpenorganisasjonen. Foto: JUSTIN SULLIVAN / GETTY/ AFP

Ny sjef i omstridt våpenorganisasjon

Publisert: 08.05.18 01:58

Tidligere rådgiver i Det hvite hus, oberst Oliver North, var sentral i en politisk skandale på 1980-tallet, nå blir han leder for det omstridte National Rifle Association.

Den siste tiden har den amerikanske organisasjonen for våpeneieres rettigheter National Rifle Association (NRA) vært i hardt vær . Etter skolemassakren i Florida i februar i år har blant annet flere selskaper trukket sin støtte fra selskapet som følge av emneknaggen #BoycottNRA.

Tidligere mandag kunngjorde nåværende leder av organisasjonen, Pete Brownell, at han ikke ville fortsette som leder i NRA. Samme dag kunngjorde organisasjonen at Vietnam-veteranen og tidligere rådgiver til president Ronald Reagan, Oliver North, vil ta over vervet, skriver The New York Times .

Våpenskandale

North gjorde seg særlig bemerket i USA på 1980-tallet da han var en sentral del av den såkalte Iran-Contras-skandalen . Saken gikk ut på at USA i all hemmelighet solgte våpen til Iran , for så å brukte inntektene til å finansiere Contras-geriljaen i Nicaragua.

Dette skjedde mens Ronald Reagan var president i landet, og North var rådgiver i Det hvite hus. I 1989 ble North dømt for blant annet å ha ødelagt offentlige dokumenter for å dekke over skandalen. Dommen ble senere satt til side.

I 1994 prøvde han seg som politiker da han stilte som republikansk kandidat til det amerikanske Senatet for delstaten Virginia, men tapte valget mot demokraten Charles S. Robb, skriver Washington Post .

– Legendarisk forkjemper

I en pressemelding gir konsernsjef i NRA, Wayne LaPierre uttrykk for at organisasjonen er svært fornøyd med sin nye leder.

– Dette er den mest spennende nyheten for våre medlemmer siden Charlton Heston (skuespiller, journ.am.) ble leder for organisasjonen, står det i uttalelsen.

Videre beskrives North som en «legendarisk forkjemper for amerikansk frihet, en begavet formidler, og en talentfull leder», egenskaper som kommer godt med i den harde tiden for organisasjonen.

– I disse tider kan jeg ikke se for meg at noen er bedre skikket til å lede organisasjonen, står det i uttalelsen.

De siste årene har North blant annet vært programleder på Fox News, og beskrives av flere medier som politisk kommentator. Han gir imidlertid uttrykk for at han ser frem til sin nye jobb.

– Jeg er beæret over å ha blitt valgt av styret i NRA til å tjene som denne stolte organisasjonens leder, uttaler han i den samme pressemeldingen.

Andre er imidlertid ikke like begeistrede for den nyvalgte lederen. Blant annet skriver den amerikanske journalisten David Corn at Norths «perverse form for patriotisme» passer perfekt for organisasjonen.

