Drept i skoleskytingen i Texas: «Våre tanker går til henne og hennes venner»

En pakistansk utvekslingselev er bekreftet å være blant de ti drepte etter skoleskytingen i Santa Fe i Texas. Sju navn er nå ute i offentligheten, to av dem er lærere.

Sabika Sheikh, en pakistansk utvekslingselev er bekreftet å være blant de drepte etter skoleskytingen som så langt har etterlatt ti drepte og ti skadede.

Lederen for utvekslingsprogrammet Youth Exchange & Study (YES), Megan Lusaght, har i en uttalelse til andre elever i programmet fortalt at Sheikh var blant de drepte fra tragedien på Santa Fe videregående. Utvekslingsprogrammet er statsstøttet og gir stipender til videregåendeelever i land med hovedvekt av muslimsk befolkning.

Pakistans ambassade i Washington har bekreftet at Sabika Sheikh er død.

På Facebooksiden til Pakistan Association of Greater Houston, deler de et bilde av jenta og skriver «Hun var på utveksling i USA og skulle ha reist hjem til Eid. Husk henne i dine bønner. Våre tanker går til henne og hennes familie og venner. Må Allah velsigne henne sjel».

Kunstlærer Cynthia Tisdale var i 60-årene og hadde vært gift i snart 40 år med sin mann William da hun ble tatt av dage på mest brutale vis. Hennes svoger bekrefter dødsfallet på Facebook.

I følge The New York Post beskrives hun av en niese som «en kvinne som elsket familien sin svært høyt». Tisdale etterlater seg tre barn og åtte barnebarn, ifølge KHOU-TV.

Tre elever skal ha befunnet seg i hennes klasse da drapsmannen Dimitrios Pagourtzis kom inn i timen, ifølge New York Post:

Chris Stone, Shana Fisher og Kim Vaughan satt sammen i kunstklassen da drapsraidet begynte, ifølge familiemedlemmer. Ifølge ABC News bekrefter familiene til Vaughan overfor dem at hun var blant de døde, mens søsteren til Stone bekrefter overfor Fox News at han mistet livet.

Stone var en andreårselev og spilte amerikansk fotball på skolen, og skal ha kjent sin egen drapsmann fra aktiviteter på skolen, ifølge familie og medstudenter, skriver The New York Post.

– Chris Stone var en så mild og morsom gutt som alltid visste hvordan han kunne få enhver til å le. Mitt hjerte er knust av å få vite at han er borte og jeg ber for hele hans familie og venner som går gjennom dette nå, skrev en venn på Twitter ifølge avisen.

Ifølge Fox26Houston skal også familien til Shana Fisher ha bekreftet at hun mistet livet.

Vikarlærer Ann Perkins er det andre voksne drapsofferet som er kjent sålangt fra skoleskytingen i Santa Fe, Texas.

– Ann Perkins var en avholdt lærer, familievenn og kvinne. Hun likte å tilbringe tiden sammen med sine barn, barnebarn og elever. Hun levde strålende liv fullt av reising, kjærlighet, familie og litt champagne. Hvil i fred vår vakre, støttende engel, skrev en av elevene hennes på Twitter.

Eleven Angelique Ramirezble meldt savnet av sin tante fredag. Nå bekrefter tanten, Sylvia Pritchett, at niesen er blant de drepte.

Familien til Kyle McLeod bekrefter overfor ABC News at også han mistet livet.

Overlevde skudd i hodet

En elev som overlevde å bli skutt i hodet, Rome Schubert (16), viste CNN -søsterkanalen KTRK hvor en kule gikk inn i bakhodet hans og ut under venstre øre.

16-åringen sier han befant seg i kunst- og håndtverkstimen fredag morgen. Han forteller at han jobbet med sitt da han hørte et høyt smell og kjente at øret begynte å pipe. Da så han en annen elev med en pistol og et lengre skytevåpen, og hoppet under et bord for beskyttelse. Han forteller til KTRK at han da hørte et nytt skudd, og at skytteren gikk ut i gangen. Da skal elevene i klasserommet ha bestemt seg for å løpe ut gjennom en bakdør.

Schubert forteller at han ikke innså at han var skutt før han kom til parkeringsplassen. Da trodde han at han hadde fått en annen persons blod på seg.

– Nei, du ble skutt i bakhodet, sa en venn. Jeg ante det ikke, forteller han.

Schubert ble utskrevet fra sykehuset etter fire timer. Ifølge TV-kanalen har leger sagt at 16-åringen er svært heldig. Kulen gikk fri av ryggraden og kom ut på andre siden. Han anser det som et mirakel at det gikk bra og tvitret:

«Jeg er så takknemlig for og velsignet at Gud sparte meg i dag».

Ifølge CNN skal den pensjonerte politibetjenten John Barnes være blant de sårede. Politisjefen i Houston har tvitret at han besøkte sykehuset der Barnes fikk behandling.

