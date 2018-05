HEVDER HAN FIKK TILBUD: Donald Trump jr. skal ha vært i møte med blant annet en representant for prinser i Saudi-Arabia og De forente arabiske emirater som tilbød hjelp før Donald Trumps presidentvalg. Foto: Carolyn Kaster / AP / NTB scanpix

Avis: Trump-leiren tilbudt hjelp fra Gulf-land før valget

NTB

Publisert: 20.05.18 02:52

Donald Trumps sønn Donald Trump jr. og andre fra presidentens leir ble tilbudt hjelp fra to arabiske prinser til å vinne valget, skriver The New York Times.

Trump jr. møtte 3. august 2016 en israelsk spesialist på manipulasjon i sosiale medier, en utsending for to velstående arabiske prinser og en republikansk giver med en kontroversiell fortid i Midtøsten som sikkerhetsentreprenør, melder The New York Times . Møtet skal være satt opp primært for å hjelpe Trump-leiren.

Kontakten mellom de tre mennene og Trump-leiren utviklet seg i løpet av månedene etter møtet, opplyser flere kilder med kjennskap til møtet til avisen. Møtet var arrangert av Erik Prince, en sikkerhetsentreprenør og tidligere sjef for det kontroversielle sikkerhetsselskapet Blackwater.

Utsendingen for to prinser fra Saudi-Arabia og De forente arabiske emirater, George Nader, skal ha fortalt Trump jr. at de skal ha vært ivrige etter å hjelpe Trump med å vinne presidentvalget.

Ifølge avisen hadde et selskap, representert av israeleren Joel Zamel, også før møtet lagt fram et forslag verdt flere millioner dollar angående manipulasjon i sosiale medier. The New York Times melder videre at det er uklart om tilbudet ble godtatt.

Møtet, som aldri før er omtalt, er i søkelyset til spesialetterforsker Robert Mueller, som i over et år har undersøkt den påståtte russiske innblandingen i valget. New York-avisen skriver at utsending Nader samarbeider i etterforskningen.

Trump jr.s advokat Alan Futerfas sier han «minnes møtet med Erik Prince, George Nader og en annen som kan være Joel Zamel. De la fram en sosiale medier-plattform og markedsføringsstrategi for herr Trump jr. Han var ikke interessert, og det var det».