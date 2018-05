TROLIG FUNNET DØD: Politiet i Örebro tror at kvinnen som ble funnet død lørdag er den savnede trebarnsmoren og frikirkepastoren Lena Wesström (45). Foto: Svensk politi

Politiet mistenkte kidnapping - trebarnsmoren Lena Wesström trolig funnet død

Publisert: 20.05.18 14:22

Svensk politi mener det er svært sannsynlig at kvinnen som ble funnet død i Örebro lørdag er den savnede trebarnsmoren og frikirkepastoren Lena Wesström (45). Politiet etterforsker nå saken som drap.

Wesström ble meldt savnet etter at pårørende tirsdag morgen oppdaget at huset hennes sto åpent, og at eiendelene hennes lå igjen.

Svensk politi igangsatte først en etterforskning etter mistanke om kidnapping, ettersom det var mye som tydet på at kvinnen ikke hadde forlatt leiligheten sin frivillig.

I en pressemelding opplyste politiet tidligere denne uken at ingen hadde hatt kontakt med kvinnen siden klokken 23.00 natt til tirsdag 15. mai.

Fredag gikk de ut med navn og bilde av Wesström.

Dagen etter ble en kvinne funnet død i området Hjärsta i Örebro, men politiet ville først ikke kommentere om funnet kunne kobles til Wesströms forsvinning.

Søndag publiserte svensk politi en pressemelding hvor de opplyser om at de har sterke mistanker om at den døde kvinnen er den 45 år gamle trebarnsmoren og pastoren Lena Wesström.

Ingen pågrepet

Politiet har nå igangsatt en drapsetterforskning, og opplyser i pressemeldingen om at de vil gå bredt ut i etterforskningen frem til de får identifisert kroppen med større sikkerhet.

– Jeg tviler på at en identifisering kommer til å kunne skje i dag, sier politiets pressetalsperson Tommy Lindh til Expressen .

Kvinnens kropp ble funnet klokken 14.33 lørdag, bak en støyskjermer rett ved motorvegen, rundt 100 meter fra Wesströms bolig, skriver Aftonbladet .

Så langt er ingen pågrepet i saken.

Ifølge avisen Metro var en mann inne til avhør hos politiet i forbindelse med saken tidligere denne uken, men mannen skal ifølge avisen nå ha forlatt landet.

Trebarnsmor

45-åringen har arbeidet som frikirkepastor i Betelkirken i Örebro, og har blant annet jobbet med flyktninger for kommunen, skriver Expressen .

Av venner beskrives hun som en kvinne med et stort kontaktnett, som er glad i friluftsliv og som er svært aktiv på sosiale medier.

Örebro er Sverige syvende største by, og har et innbyggertall på over 115.000.

Wesström har selv tre egne barn.

