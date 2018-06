Sandnes-kvinne fengslet i Tunisia vil hjem – kan ta sju måneder

NTB

Publisert: 07.06.18 06:26

UTENRIKS 2018-06-07T04:26:10Z

Den 33 år gamle Sandnes-kvinnen som i Norge er siktet for bortføring, og som sitter fengslet i Tunisia med datteren, kan bli værende i landet i sju måneder.

Kvinnen fikk tirsdag kontakt med mennesker utenfor fengselet der hun sitter, for første gang på tre uker, ifølge Stavanger Aftenblad .

Under et møte med representanter fra det norske generalkonsulatet i kvinnefengselet i Manouba utenfor hovedstaden Tunis , skal hun ha gitt beskjed om at hun ville tilbake til Norge så fort som mulig. Norsk politi har siktet henne for bortføring av den nå halvannet år gamle datteren som sitter sammen med henne i fengselet.

Fordi Tunisia og Norge ikke har utleveringsavtale, frykter 33-åringens norske advokat, Svein Kjetil Lode Svendsen, at utleveringen kan ta tid.

– Domstolene har varslet at utleveringssaken kan ta opptil sju måneder. Det er bekymringsfullt at en norsk borger og hennes barn risikerer å sitte over et halvt år i påvente av utlevering, sier Svendsen til Stavanger Aftenblad.

Advokaten har ikke selv snakket med kvinnen, som ble pågrepet i Tunisia 15. mai. Norske myndigheter etterlyste henne internasjonalt etter at hun i april i fjor forlot Norge med datteren, som da var fire måneder gammel.