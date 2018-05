Cubanske myndigheter arbeider med å undersøke hva som var årsaken til at et Boeing 737-fly med over 100 passasjerer styrtet fredag. Foto: AP / NTB scanpix.

Pilot: Sikkerhetsproblemer hos selskapet som eide ulykkesflyet på Cuba

Det mexicanske charterselskapet Damojh hadde flere alvorlige sikkerhetsproblemer, sier en tidligere pilot. Selskapet eide passasjerflyet som styrtet på Cuba.

Minst 110 mennesker omkom da et Boeing 737-passasjerfly Cubana de Aviacion hadde leid av Damojh styrtet nær flyplassen i Havanna fredag. De tre som overlevde, er kritisk skadd.

Piloten Marco Aurelio Hernandez, som arbeidet for Damojh mellom 2005 og 2013, sier til mexicanske medier at selskapet har hatt problemer med vedlikehold og sikkerhet på flyene sine i lang tid.

Blant annet sier han at han har observert overopphetede motorer, for mye bagasje, overarbeidede piloter, rust på flyenes vinger, manglende reservedeler og radarproblemer mens han arbeidet hos det mexicanske charterselskapet.

Hernandez, som selv fløy ulykkesflyet flere ganger, sier også at han tidligere har varslet myndigheter om Damojh. Han hevder imidlertid at selskapet trolig har betalt bestikkelser for å likevel kunne fortsette å være i drift.

Nektet å fly

Ulykkesflyet var leid inn av det nasjonale cubanske flyselskapet Cubana de Aviacion, for å dekke ruta mellom Havanna og den østlige byen Holguin.

En tidligere Cubana-pilot sier også at det var problemer med noen av flyene fra Damojh.

– Mange flyverter og sikkerhetsansatte nektet å fly med enkelte Cubana-fly gjennom årene, sier Ovidio Martinez Lopez, som arbeidet over 40 år i Cubana ifølge BBC.

Mexicanske luftfartsmyndigheter har sagt at de skal gjøre en ny gjennomgang av hvorvidt Damojh bør ha flytillatelse. Sist ble selskapet undersøkt i november i fjor.

Hadde tillatelse

Cubas transportminister Adel Yzquierdo har sagt at det mexicanske flyselskapet hadde all nødvendig dokumentasjon for å operere i Cuba. Han har også uttalt at representanter fra flyprodusenten Boeing skal bistå med å undersøke vrakrestene av flyet som styrtet.

Videre har han understrekt at det var Damojh som hadde ansvar for vedlikehold av flyet.

New York Times har vært i kontakt med Damojh, og en representant for selskapet sier de ikke vil kommentere opplysningene som dukket opp søndag.

Ifølge nettsiden Planespotters.net var ulykkesflyet over 39 år gammelt, og hadde byttet eierskap flere ganger.

Luftfartsmyndighetene i Guyana forbød i fjor flyet å gjennomføre charterflygninger av sikkerhetshensyn. Blant flere forhold som ble påpekt var alvorlig overlasting av bagasje.

