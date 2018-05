DØMT: Yoselyn Oertega i retten under straffeutmålingen mandag. Foto: Alex Tabak/The Daily News via AP

Barnevakt dømt til livstid for drap på to barn

Yoselyn Ortega (56) jobbet som «nanny» på Manhattan, og er nå dømt for å ha knivstukket og drept Lucia (6) og Leo (2).

Natt til tirsdag norsk tid ble det klart av barnevakten er dømt til livsstid i fengsel uten mulighet for løslatelse, melder CNN .

Det var i april hun ble funnet skyldig i drapene som fant sted 25. oktober i 2012. Nå kom straffeutmålingen.

Aktor Cyrus R. Cance sier i en uttalelse mandag lokal tid at Ortega har brutt familiens tillit på den mest grufulle måte man kunne forestille seg.

Ortega selv sa hun var veldig lei seg for alt som hadde skjedd.

– Mitt liv er i Guds hender, sa hun ifølge CNN.

Hendelsesforløpet som er beskrevet av politiet, er at Marina Krim overlot barna Lucia og Leo til Ortega fordi hun skulle ta med 3-årige Nessie til en svømmetime. Krim skulle møte Ortega igjen klokken 17.30 til en dansetime for Lucia.

Da Ortega ikke dukket opp med barna, ble Krim bekymret og gikk hjem for å se etter dem.

Da hun kom inn i boligen sa hun at lysene var slått av. Hun gikk tilbake til inngangen og spurte portneren om han hadde sett barna forlate bygget, men det hadde han ikke.

Da Krim tok med Nessie opp til leiligheten, så hun Ortega sitte på gulvet ved siden av badekaret, hvor hun stakk seg selv med kniv. Barna lå døde i badekaret, ifølge The Washington Post .

Myndighetene tror Ortega forsøkte å ta sitt eget liv etter drapene.

På tidspunktet drapene skjedde bodde Ortega på Manhattan med sønnen sin, søsteren og en niese. Hun hadde jobbet for familien i to år. Ifølge Washington Post var Ortega i økonomiske vanskeligheter etter å ha flyttet sønnen sin til New York fra Den dominikanske republikk og latt ham begynne på privatskole. Krim-ekteparet skal ha tilbudt henne mer arbeid, men barnevakten skal ha blitt mer og mer sjalu på familien.

Ortega har erkjent seg ikke skyldig fordi hun mener hun var utilregnelig i gjerningsøyeblikket. Advokaten har argumentert for at Ortega var alvorlig syk psykisk, men hun ble likevel funnet skyldig i to tilfeller av forsettelig drap og to tilfeller av utilsiktet drap.

Marina og Kevin Krim har opprettet et fond til minne om barna.

