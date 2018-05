PUTIN-PROTEST: « Putin er en tyv» ropte flere av demonstrantene i Moskva. Foto: Arthur Bondar

Massedemonstrasjoner i Russland: «Putin er ikke vår tsar»

Publisert: 05.05.18 13:47 Oppdatert: 05.05.18 14:08

MOSKVA ( VG) Over hele Russland protesterer opposisjonelle mot innsettelsen av Vladimir Putin til sin fjerde presidentperiode.

Massive politistyrker er mobilisert i Russlands hovedstad for å holde kontroll på de mange som deltar i demonstrasjonen mot den nylig gjenvalgte og mektige president Vladimir Putin .

Allerede før protesten startet i hovedstaden, klokken 13 norsk tid, hadde flere tusen russere samlet seg på Pushkinplassen i sentrum, under parolen « Putin er ikke vår tsar».

– Russland har blitt et absurd land. Selv om jeg er ung, så har jeg lagt merke til at landet utvikler seg i feil retning. Makthaverne blir stadig mektigere, og folk flest får mindre frihet, sier Murad Gazubekob ( 23) til VG i Moskva.

Fakta INGEN KONKURRANSE Med 76,66 prosent av stemmene sikret Vladimir Putin seg over sju ganger så høy oppslutning som sin nærmeste konkurrent og den største valgseieren noensinne. ( Kilde: NTB)

– 53 millioner stemte ikke på Putin

De landsdekkende protestene arrangeres akkurat denne lørdagen, fordi førstkommende mandag, den 7.mai, innsettes den sittende president Putin til nye seks år som Russlands statsoverhode.

Dagens demonstasjon er den femte i sitt slag iløpet av et år som opposisjonsfiguren Aleksej Navalnyj arrangerer.

Nyhetsbyrået AFP skriver at Navalnyj er pågrepet under demonstrasjonen.

53 millioner velgere stemte ikke på Putin, poengterte Navalnyj i en apell på sin Youtube-kanal, før demonstrasjonen startet.

– Hvis ikke vi minner dem om vår eksistens, ved å gå ut på gatene i byene der vi bor, jobber og betaler skatt, vil Kreml snart behandle oss som treller, sa Navalyj.

Navalnyj, som har en tilhengerskare som markerer seg med sin sterke posisjon på sosiale medier, fikk ikke lov til å stille i presidentvalget, på grunn av en betinget dom i en sak som ifølge ham selv er politisk motivert.









Blokkerer meldingstjeneste brukt av Frode Berg

Også tidligere denne uken var det store demonstrasjoner, som også handlet om russernes innskrenkede friheter. Folk protesterte mot at meldingstjenesten Telegram har blitt blokkert i Russland.

Telegram er en populær meldingsapp der all kommunikasjon er kryptert. Den russiske sikkerhetstjenesten FSB har krevd å få tilgang til krypteringsnøklene slik at brukernes meldinger kan leses. Myndighetenes argument er at ekstremister kan bruke appen til å utveksle meldinger seg imellom.

– De siste ukene har vi opplevd en mye dårlgiere internettdekning. For meg er det et kraftig signal om at myndighetene ønsker at vi skal ha mindre frihet. De vil kontrollere våre frie tanker, sier den unge moskovitten Kristina Shubina (20) til VG i Moskva.

Også den spionanklagede Frode Berg har benyttet Telegram for å kommunisere med andre. Sist han tok i bruk tjenesten, var 23. august i fjor, drøye tre månender før russisk sikkerhetsmyndigheter pågrep han på Teaterplassen i Moskva.

Likevel er meldingstjenesten først og fremst noe som millionvis av vanlige russere bruker.

Ingen alternativer

Selv om mange millioner russere ikke stemte på Putin, fikk han en oppslutning på 76,66 prosent av stemmene, noen som er den største valgseieren noensinne for Vladimir Vladimirovitsj.

De unge moskovittene VG treffer mener oppslutningen først og fremst skyldes mangel på alternativer.

– Ærlig talt, hvem andre skulle folk ha stemt på, da? , sier 23-årige Murad Gazubekob til VG.

Selv sier han at han sannsynligvis ville stemt på Navalnyj, men at opposisjonspolitikeren likevel ikke er hans «ideelle kandidat».

At utfallet av russiske valg i stor grad er gitt på forhånd, skyldes ikke først og fremst valgjuks, men føringene som myndighetene legger for hvilke kandidater eller partier som får lov til å stille, har NUPIs Helge Blakkisrud tidligere forklart til VG.