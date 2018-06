GENERASJON ERDOGAN: Ramza Ensaroglu (24) i Üsküdar i Istanbul er en del av «Generasjon Erdogan». Presidenten har styrt landet siden hun var ni år. Foto: Ingeborg Huse Amundsen/VG

Derfor valgte de Erdogan

Ingeborg Huse Amundsen Midtøsten-korrespondent i VG

Publisert: 29.06.18 21:01

UTENRIKS 2018-06-29T19:01:41Z

ISTANBUL (VG) Religionsfrihet, megaprosjekter, sosiale goder og terrorkrig. Slik har den tyrkiske presidenten vunnet halve befolkningens hjerter.

Søndag sa 52,6 prosent av Tyrkia ja til minst fem nye år med president Recep Tayyip Erdogan (64). Valgkampen kalles urettferdig , og Erdogan kritiseres for å skape seg et enmannsstyre . Men valgresultatet står ved lag, utfordrerne har anerkjent tapet og demonstrasjonene lar vente på seg. Halve Tyrkia jubler, den andre halvdelen sørger . Hvem er de 26 millionene som stemte på Erdogan?

Recep Tayyip Erdogan (64) Født 26. februar 1954 i Istanbul, Tyrkia.

Gift med Emine Erdogan, har fire barn.

Studerte økonomi ved Marmara-universitetet i Istanbul, men det er omstridt hvorvidt han fullførte bachelorgraden.

Startet sin politiske karriere i en studentforening, senere som leder av et islamistisk ungdomsparti.

Ble borgermester i Istanbul i 1994 for det islamistiske Velferdspartiet. Dannet Rettferdighets- og utviklingspartiet (AKP) i 2001, som vant valget året etter.

Ble statsminister i 2003, og har sittet som president siden 2014.

Vant en knepen seier i en folkeavstemning i april 2017, som ga ham sterkt utvidet makt.

Gjenvalgt til president med 52,6 prosent av stemmene 24. juni.

«Jeg ser på ham som en far»

I den konservative bydelen Üsküdar på Asia-siden av Istanbul står Erdogan og hans parti AKP sterkt. Presidenten har selv sin residens i dette området, men VG blir myndig bortvist av sikkerhetsvakter idet vi nærmer oss bygget.

På torget i sentrum møter vi kaféeieren Ramza Ensaroglu (24), som nettopp har kommet tilbake fra bønn i moskeen. Hun forteller at hun gikk på samme skole som Erdogans døtre, og at hun har møtt presidenten i bryllup og avgangsfester.

«Min støtte til ham handler om mye mer enn politikk. Jeg ser på ham som en far. Vi deler samme levesett, etikk og tro», sier Ramza.

Hun er, i likhet med svært mange tyrkere, opptatt av horoskop, og bruker Erdogans stjernebilde for å forklare hans personlighet:

– Han er fiskene. Du kan se hvor emosjonell han er. Han er så glad i barn og behandler alle han møter som familiemedlemmer. Det reflekteres også i politikken hans; hvordan han beskytter kvinner og er omsorgsfull overfor syriske flyktninger.

Hijab-frigjøringen

Ramza er en del av «Generasjon Erdogan», Tyrkias unge som knapt husker annet enn Erdogan ved makten. I over 15 år har han styrt landet. Når VG spør hva hun er aller mest takknemlig for, gir hun dét svaret de fleste tyrkiske kvinner med hijab gir:

– Det faktum at jeg kan utøve min tro fritt. At jeg kan gå på skolen med sjal og få jobb i offentlig sektor, sier Ramza.

Valget i Tyrkia 24. juni gikk Tyrkia til kombinert parlaments- og presidentvalg. Dette ble resultatet av presidentvalget: Recep Tayyip Erdogan (AKP): 52,6 prosent

Muharrem Ince (CHP): 30,6 prosent

Selahattin Demirtas (HDP): 8,4 prosent

Meral Aksener (Iyi Parti): 7,3 prosent I parlamentsvalget fordelte stemmene seg slik: Alliansen mellom regjeringspartiet AKP og nasjonalistene MHP: 53,6 prosent, flertall i parlamentet med 344 av 600 seter

Opposisjonsalliansen bestående av blant annet CHP og Iyi Parti: 34 prosent, 189 seter

Det prokurdiske partiet HDP: 11, 7 prosent, 67 seter i parlamentet

Erdogan, som selv har en hijabkledd kone, opphevet i 2010 og 2013 forbudene mot hijab ved landets universiteter og offentlige kontorer, som stammet fra landsfader Atatürks sekulære regime. Men diskrimineringen eksisterer fortsatt, ifølge Ramza.

– Det er flere som behandler oss som om det vi har på hodet gjør oss dumme i hodet. Jeg har venninner som går med parykk over sjalet på universitetet.

På lag med mannen i gaten

På kaia i Üsküdar står pensjonisten Kiyasettin Cetin (75) og fisker småfisken hamsi i Bosporosstredet. Han er medlem av AKPs lokallag og sier han stemmer Erdogan fordi «han er en hardtarbeidende mann».

– Han har en visjon. Han står opp mot diktatorene og er på lag med oss vanlige folk, de fattige og de svake, sier Cetin.











1 av 4 ERODGANS MANN: Ifølge Kiyasettin Cetin (75) er det opposisjonen, ikke Erdogan, som splitter folket i to. «De kunne ha blitt overtalt til å stemme på Erdogan», mener han. Ingeborg Huse Amundsen/VG

75-åringen er spesielt opptatt av Erdogans såkalte «Visjon 2023», som tilsier at Tyrkia skal bli én av verdens topp ti økonomier innen årsdagen for den tyrkiske republikken. Selv med en varslet økonomisk kollaps , høy inflasjon og rekordlav lirakurs tror han dette er oppnåelig.

– Så fort Erdogan får satt sin nye stab, vil økonomien bli bedre. Erdogan har brukt 16 år på å bygge fundamentet, fra nå av bygges alt i høyden, sier Cetin.

Takker Erdogan for Istanbuls «Mekka»

Med utsikt over store deler av Istanbul har Feremez (58) og familien piknik i solnedgang foran Tyrkias største moské, den nyoppførte Camlica-moskeen. De har kjørt én time for å se den. Som en del av sin satsing på såkalte megaprosjekter , har Erdogan fått gigantmoskeen bygget i osmansk stil med en prislapp på over hundre millioner dollar.

– Den er grandios. Vi elsker den, sier Feremez.

– Når jeg ser denne, er det som å besøke Mekka. Jeg elsker moskeen og jeg elsker Erdogan. Han er far til de fattige og et overhode for oss muslimer, sier søsteren Muzeyyen (65).

Syvbarnsmoren forteller at de hverken hadde sukker eller olje før, at de måtte stå i sykehuskø og at veinettet var dårlig. Men etter Erdogan kom ble hun «født på ny og alt ble bedre».

Broren Feremez er på besøk fra den urolige byen Siirt i sørøst, der myndighetene kriger mot terrorstemplede PKK. Han forteller at han føler seg tryggere nå enn før, og sier at Erdogan har fått has på mange av terroristene.

– Erdogan representerer oss, avslutter han.