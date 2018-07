AVSLUTTET UNNTAKSTILSTAND: Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan går ikke inn for å forlenge Tyrkias unntakstilstand. Foto: Presidency Press Service via AP / NTB scanpix

Tyrkia avslutter unntakstilstanden

NTB

Publisert: 18.07.18 12:14

Tyrkia avslutter unntakstilstanden innført etter kuppforsøket i 2016. Opposisjonen frykter at et nytt lovforslag vil gi nye oppsigelser i offentlig sektor.

Unntakstilstanden utløper onsdag etter at Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan valgte ikke å gå inn for en forlengelse av lovene innført for to år siden.

– Presidenten ønsker ikke å forlenge den, sa Erdogans talsmann Ibrahim Kalin fredag kveld.

Unntakstilstanden har vært forlenget flere ganger, og den inneværende perioden går ut 19. juli. Drøyt 80.000 mennesker er blitt fengslet i Tyrkia siden kuppforsøket, mens over dobbelt så mange har mistet jobben i offentlig sektor.

Kritikk fra opposisjonen

Opposisjonen i landet frykter at regjeringen kommer til å fortsette oppsigelsene. Torsdag skal den såkalte «antiterrorloven» diskuteres på komité-nivå, før nasjonalforsamlingen som helhet vurderer den mandag.

Om forslaget vedtas, forlenges myndighetenes fullmakter til å si opp offentlige ansatte mistenkt for å ha forbindelser til terrorgrupper, med tre år.

– De får det til å se ut som at de opphever unntakstilstanden, mens de i realiteten forlenger den, sier Ozgur Ozel, lederen for opposisjonspartiet CHPs fraksjon i nasjonalforsamlingen.

Nekter skyld

Et stort antall av de fengslede og oppsagte er mistenkt for å delta i bevegelsen til eksilpredikanten Fethullah Gülen. Tyrkia anklager den USA-bosatte predikanten for å stå bak det mislykkede kuppet 15. juli 2016.

Gülen benekter å være involvert i kuppforsøket utført av en fraksjon av det tyrkiske forsvaret. Predikanten sier også at bevegelsen hans er fredelig.