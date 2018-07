NAZILEDER: – Om noen tiår er hvite mennesker i Norden i mindretall om vi ikke kaster ut innvandrerne, sier lederen for den nasjonalsosialistiske bevegelsen, NMR., Simon Lindberg. Han sier til VG at han ikke ser på Zlatan som svensk. Foto: Aftonbladet

Svensk nazileder til VG: – Jeg ser ikke på Zlatan som svensk

VISBY (VG) Den svenske nazist-bevegelsen, NMR, har skapt uro og kvalm under Almedalsuken på Gotland. Politiet hevder de har god kontroll, men flere føler seg skremt av at det befinner seg nazister på et politisk arrangement som i 50 år har foregått i trygge omgivelser.

Intervjuet går mot slutten. Jeg prater litt fotball og om det å være svensk og hvem som kan kalle seg svensk, med NMR-lederen Simon Lindberg. Han er fra Skåne. Det er også Sveriges beste fotballspiller gjennom tidene, Zlatan Ibrahimovic. De har begge den skarrende skåne-dialekten.

– Er Zlatan svensk, Lindberg?

– Nei, jeg ser ikke på Zlatan som svensk, sier han.

Jeg føler ingen trang til å gå videre på dette temaet.

En halvtime tidligere hadde jeg tatt turen opp fra Almedalen til Sødertorg i utkanten av Visbys middelalderby. Et trettitalls unge menn i tettsittende hvite T-skjorter ser mistenksomt på meg når jeg går inn blant dem. De er ikke truende på noe vis, men de ser bare jæklig sure ut.

En av dem peker taust på en røslig kar litt lenger borte når jeg spør hvem som kan svare på noen spørsmål.

I mengden av «hvitskjorter» skiller Simon Lindberg (35) seg ut. Han er ikke direkte imøtekommende, men håndhilser og sier ja til å svare på mine spørsmål. Han er tross alt lederen for denne gjengen av fanatikere.

– Ja, det er det vi er, fanatikere. Derfor jobber vi steinhardt for den ideologien vi tror på, sier han.

Lindberg begynner med en gang å forklare at svensk presse deltar i den samme løgnkampanjen som svenske politikere og partier kjører mot NMR, Nordisk Motstandsbevegelse.

– Da hjelper det å få klapp på skulderen og «kjør-på»-hilsener fra vanlige mennesker som lytter på det vi har å si om hva vi står for, sier 35-åringen.

– Og hva står dere for?

– Som jeg ser det, er det bare nasjonalsosialismen som kan vise vei og sørge for at vi sikrer vår rases overlevelse og vårt folks muligheter for å nå sitt fulle potensial, sier han.

– Hvem er «vårt folk», slik du ser det?

– Hvite nordeuropeere og nær beslektede folkeslag.

Verbal uro og håndgemeng

Myndighetene på Gotland har tillatt at nazist-bevegelsen NMR får spre sitt budskap fra sitt tilhold fra Sødertorg. Hver ettermiddag får de bevege seg ned til havneområdet og menge seg med Almedalsdeltakere, partipolitikere, organisasjoner og politisk interesserte. Det er ved disse anledningene at det har kommet til verbal uro og håndgemeng mellom nazister og deltagere på Almedalsuken.

– Hva skiller Adolf Hitlers nasjonalsosialisme og den du står for?

– Det er en hel del sammenfallende synspunkter. Absolutt. Men vi har tilpasset oss nordiske forhold, vi er ikke i Tyskland. Vi har tilpasset oss den tiden vi lever i. Men jeg vil også si at det alltid er seierherrene som skriver historien, og mye av det Hitler-Tyskland ble beskyldt for er løgner, konstruert i ettertid, sier den svenske nazilederen.

– Så et holocaust har ikke funnet sted?

– Absolutt ikke. Det fantes interneringsleirer, åpne anstalter, arbeidsleirer og folk døde av sykdommer, det var tross alt krig. Mange mennesker døde av sult da de vestlige allierte inntok leirene. Det ble bygd svømmebasseng og kinosaler for dem som var i Auschwitz. Det fantes helsepersonell til tjeneste for alle som oppholdt seg der. Så mye penger som tyskerne brukte på dette, da skulle det være veldig rart om det var snakk om en utryddelsesleir, svarer han.

– Stadig voksende støtte

Simon Lindberg sier at NMR kjemper for et enhetlig Norden og en total samfunnsomveltning som skal bane vei for et nasjonalsosialistisk samfunn. Dette skal de gjøre ved å stoppe innvandringen og utvise et flertall av den ikke-hvite befolkningen i Sverige.

– Det fødes flere barn blant innvandrerne. Da er det enkel matematikk å forstå at fortsetter det slik, blir vi hvite i mindretall i våre egne land, sier Lindberg.

– Er ikke denne ekstreme type meninger for lengst kastet på historiens søppeldynge?

– Det virker ikke slik når vi ser på den stadige voksende støtten vi får fra det brede lag av folket i hele Norden. Støtten øker for hvert år, sier nazilederen.

Han vil ikke ut med medlemstallene, hverken i Sverige eller i Norge.

– Vi har kontroll

Alle partilederne som har deltatt og holdt taler under Almedalsuken har i harde ordelag vist forakt for alt det Simon Lindberg og NMR står for.

– Vi kan ikke tillate at nazister bruker sine demokratiske rettigheter til å forsøke å ødelegge det svenske demokratiet, er omkvedet fra høyre til venstre i svensk politikk.

Men ingen kommer med løsninger på hvordan man ved neste korsvei skal kunne forhindre at NMR og Lindbergs fanatikere lager uro i det svenske demokratiet.

– Alle som vil skal kunne komme hit til Almedalen for å si, tenke og debattere det de vil. I samarbeid med sikkerhetspolitiet og det lokale politiet på Gotland, jobber vi hardt for de demokratiske friheter som vi i Sverige er kjent for. Jeg mener vi har kontroll. Det har hittil vært 15 saker vi ser nærmere på, sier kommunikasjonssjef Annika Lindroth ved Stockholmspolitiet, som for tiden er utlånt til å lede overvåkningen som skjer i forbindelse med Almedalsuken.

Hun forteller at folk er under oppsikt hele tiden og at det er like mange sivile politifolk som går i gatene i Visby, som det er uniformert politi.

– Vi har også såkalte dialog-politifolk, som snakker med alle som på en eller annen måte er involvert i de 4300 arrangementene som utgjør Almedalsuken, sier Lindroth til VG.