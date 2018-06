SIKKERHETSKONTROLL: Turister må gjennom en sikkerhetskontroll ved inngangen til det nye glassgjerdet rundt Eiffeltårnet. Foto: BENOIT TESSIER / AP

Frankrike setter inn omfattende sikkerhetstiltak ved Eiffeltårnet

Publisert: 15.06.18 01:49

Dersom du har planer om å besøke Eiffeltårnet i sommer, kan du vente deg en litt annen opplevelse enn tidligere. En rekke sikkerhetstiltak er tatt i bruk for å beskytte Frankrikes mest berømte monument mot terror.

Skuddsikkert glass, sikkerhetskontroller og soldater skal beskytte Eiffeltårnet mot terror, skriver nyhetsbyrået AFP. Terrorsikringen av Eiffeltårnet har pågått i ett år og koster 35 millioner euro, noe som tilsvarer i underkant av 330 millioner kroner.

Frankrike har siden angrepet på satiremagasinet Charlie Hebdo i 2015 blitt rammet av en lang rekke terrorangrep. Til sammen er flere enn 240 mennesker drept i terrorangrep i Frankrike siden 2015.

Glassveggene som er satt opp, er 6.5 centimeter tykke, tre meter høye og veier 1.5 tonn hver. Foreløpig er to av sidene til tårnet beskyttet av det skuddsikre glasset. De to andre sidene er ennå beskytter av metallgjerder som ble satt opp i 2016.



– Føler meg tryggere

Turister som besøkte Eiffeltårnet torsdag var i utgangspunktet positivt innstilte til tiltakene, da de snakket med AFP.

– Vi lever i farlige tider. Jeg synes det er en strålende idé. Når jeg ser det, føler jeg meg tryggere, sier Edyta Poncyljusz på besøk fra Warzawa, til nyhetsbyrået.

– Jeg synes det er en god idé. Det er upraktisk og litt irriterende, men vi er vant til sikkerhetstiltak i USA. Vi må gå gjennom metalldetektorer bare for å se en basket-kamp, sier David Luke fra Utah, som noterer seg at det ikke er fritt fram å spasere under tårnet, slik det var da han besøkte det sist han var på besøk.

Ikke færre turister

Selskapet som drifter Eiffeltårnet, SETE, opplyser at det ikke har vært færre besøkende under ombyggingsperioden. De forventer syv millioner turister også denne sommeren.

Franske soldater og politi vil fortsette å patruljere utenfor på området 24 timer i døgnet. Sikkerhetstiltaket ble iverksatt etter terorangrepene i november 2015.

Den nye terrorsikringen vil stå helt klar i september.