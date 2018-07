Gikk først til angrep på May: – Veldig, veldig sterkt forhold

Publisert: 13.07.18 12:54 Oppdatert: 13.07.18 13:37

UTENRIKS 2018-07-13T10:54:37Z

LONDON (VG) Etter Donald Trumps angrep på Storbritannias statsminister Theresa May i et oppsiktsvekkende avisintervju, sier Trump nå at de har et veldig godt forhold. Trump fortsetter å forvirre under sitt Europa-besøk.

– Vi hadde en middag sammen i går, og vi har trolig aldri utviklet et bedre forhold enn da. Vi snakket sammen i en og en halv time. I dag har vi snakket om handels- og forsvarspolitikk. Sammen så vi også på noen ganske utrolige antiterror ting som gjøres i samarbeid med USA. Nå skal vi snakke om hendelsene som skjer i Midtøsten, sier Trump ifølge The Guardian.

Samtidig varslet den amerikanske presidenten at de skal holde en pressekonferanse senere i dag.

Trump brukte nesten samme strategi i under denne ukens NATO-toppmøte, der han først gikk til verbalt angrep på de andre allianselandene, før han sa at de aldri har hatt et bedre forhold.

Det er anspent stemning i forbindelse med det pågående toppmøtet mellom May og Trump. Store folkemengder har samlet seg i London for å demonstrere mot den amerikanske presidenten, forteller VGs reporter i London.

Svarer ikke på spørsmål om May-angrep

Fredagens positive utspill står i sterk kontrast med dagens oppslag i The Sun. May er i hardt vær i forbindelse med brexitforhandlingene, og Trump brukte et intervju med avisen til å gni rikelig med salt i sårene på statsministeren.

Trump ønsket ikke å uttale seg om saken på spørsmål fra journalister fredag.















1 av 6 DEMONSTRASJONER: Det er store demonstrasjoner under Trumps besøk i London. Klaudia Lech, VG

I intervjuet slaktet Trump Mays plan om å bevare tette bånd med EU etter brexit. Han sier samtidig at en handelsavtale mellom USA og Storbritannia er avlyst, uten at dette blir spesifisert. Boris Johnson , som nylig trakk seg i protest mot Mays plan for å forlate EU, ble samtidig beskrevet som en ypperlig statsministerkandidat av Trump.

Ikke-velkommen-fest

Utover dagen er det varslet flere demonstrasjoner. Lynette Rees er med på sin første demonstrasjon på mange år. Med T-skjorta «Love Trumps Hate», og utstyrt med av sønnen med en fløyte og streng beskjed om ikke å bli arrestert, gjør hun seg klar for å delta i kvinnemarsjen.

– Det er noen virkelig skumle strømninger i verden nå, og i mine øyne representerer han alt det verste av det.

– Hvorfor synes hun at det må demonstreres?

– Ved å ta imot han er det som om vi godkjenner politikken og oppførselen hans. Det vil jeg markere at jeg ikke gjør, sier Rees til VG.

Tonen var satt dager før toppmøtet med en enorm heliumballong formet som bleiekledd Trump med mobiltelefonen i hånden. Ballongen signaliserer modenhetsnivået flere av demonstranter tilskriver den amerikanske presidenten. Det er ventet store demonstrasjoner i forbindelse med Trumps besøk i England.