HOTELL OG FENGSEL: Plassert på en fjelltopp ved inngangen til et dalføre i Tirol, har borgen i Itter vært nevnt i historiebøkene siden 1241. Det er blitt skadet, gjenoppbygget og bygget ut oppigjennom århundrene. Før det i 1941 ble omgjort til et VIP-fengsel hadde festningen også tjent som et privat hjem og som luksushotell. Foto: Forfatterens private samling

Sammen mot SS

TIROL (VG) I mai 1945 gikk tyske og amerikanske soldater – sammen med franske politiske fanger og østeuropeiske tvangsarbeidere – til felles kamp mot fanatiske SS-styrker.

Denne saken ble først publisert 9. mai 2015.

– Denne utrolige historien kunne vært hentet fra en Hollywood-film, men har altså skjedd i virkeligheten, sier den tyske historikeren Andreas Wirthensohn til VG.

Han har oversatt boken «Det siste slaget», som er skrevet av den amerikanske militærhistorikeren Stephen Harding, til tysk.

TIDSVITNE: Hans Fuchs (84) var ute i engene og passet på husdyrene, da kampene utspilte seg ved Schloss Itter, en vakker vårdag, 5. mai 1945. Han hørte smellene og så støvskyene som sto i været da maskingeværild traff bakken og festningen. Foto: STIAN EISENTRÄGER/VG

En farlig tid



Historien utspiller seg i krigens aller siste dager. For fem dager siden har Hitler skutt seg selv nede i førerbunkeren i Berlin. Det tredje riket er i full ferd med å rakne, men det har ennå ikke kapitulert.

Det er en svært farlig og uberegnelig tid. I skogene flakker gamle menn og tenåringer omkring – de har i siste stund blitt innkalt til «Volkssturm» for å sikre «den endelige seieren». Unge menn fra Waffen-SS har tvunget familiefedre inn i Wehrmacht-uniformer – de tror ikke lenger på noen «endelig seier», og vil bare én ting: hjem.

De yngste er imidlertid ikke vonde å be. De har vokst opp under naziregimet og er indoktrinert med nazistenes menneskeforaktende verdenssyn. Dette er den eneste virkeligheten de kjenner, og de er villige til å slåss til siste bloddråpe for å forsvare den, fremdeles overbeviste om at et hemmelig «supervåpen» snart skal settes inn mot de allierte og sovjetiske styrkene som ruller inn over det kollapsende riket fra hver sin kant.

OFRET LIVET: Wehrmacht-major Josef «Sepp» Gangl var karrieresoldat og ble tre ganger dekorert for heltemot i kamp mot nasjonens fiender. Til slutt innså han at nazistene selv var nasjonens største fiende, og satte livet til for å redde de franske VIP-fangene som var blitt holdt i en Alpefestning i Tirol. Foto: National Archives

- Skyt alle over 14 år



I landsby etter landsby henger innbyggerne ut hvite faner fra vinduene, i påvente av at de amerikanske styrkene skal ankomme – ikke uten fare for egne liv. Knapt ti dager tidligere hadde Himmler latt det gå ut ordre om at alle mannlige personer over 14 år skal skytes i hus hvor det henges ut en hvit fane.

Amerikanske stridsvogner har kommet til Innsbruck, og kjemper seg videre innover i fjellandet. Det går rykter om at nazistene har sprengt et nettverk av tunneler inne i fjellene, og at de vil trekke seg tilbake dit for deretter å kjempe en blodig kamp til siste mann fra «Alpefestningen».

KAMERATER: Kompanisjef Jack Lee (t.h.) fotografert sammen med andreløytnant John Powell og førsteløytnant Harry Basse et par måneder før slaget ved borgen i Itter. Foto: Courtesy Robert D. Lee

I denne forvirrende situasjonen skjedde det ingen skulle trodd ville skje: Amerikanere og tyske Wehrmacht-soldater finner plutselig sammen på samme side. Dette er den eneste gangen amerikanere og tyskere kjemper sammen som allierte under krigen.

Helten i historien heter Sepp Gangl. Wehrmacht-offiseren hadde kjempet i Ukraina og blitt tildelt to jernkors. Det er godt mulig han tidligere hadde vært nazist, men nå – i Tirol – var den tyske offiseren på febrilsk leting etter en østerriksk motstandsgruppe han kunne slutte seg til, sammen med troppen sin.

LEGENDARISK: Det var en Sherman-stridsvogn som dette som deltok i slaget ved Itter. Foto: U.S. Army, courtesy Steven Zaloga

Østerrikerne røper en hemmelighet: På Schloss Itter, en middelalderborg langt oppe i Alpene, ble såkalte VIP-fanger holdt fanget. En håndfull av dem var prominente franskmenn. Teknisk sett var borgen en underavdeling av konsentrasjonsleiren Dachau, men de reelle soningsforholdene var naturligvis betraktelig mer komfortable.

Nektet å samtale



Den mest berømte fangen, Édouard Daladier, hadde som Frankrikes statsminister i 1938 undertegnet München-avtalen, som utleverte Tsjekkoslovakia til Hitler. Hans etterfølger Paul Reynaud vekslet ikke ett eneste ord med ham frivillig. Med den avsatte tidligere øverstkommanderende for de franske styrkene, Maurice Gamelin, og hans etterfølger general Maxime Weygand, som var medansvarlig for den militære fiaskoen i 1940 og deretter kollaborerte med Vichy-regimet, snakket han imidlertid ikke med overhodet.

FRIGJORT: Generalmajor Anthony C. McAuliffe, kammandant for 103. infanteridivisjon, poserer sammen med de tidligere VIP-fangene (f.v.) Paul Reynaud, Marie-Renée-Joséphine Weygand, Maurice Gamelin, Édouard Daladier og Maxime Weygand. Foto: National Archives

En annen fange, Francois de la Rocque, var ikke bare kollaboratør, men hadde til og med vært medlem av Vichy-regjeringen til 1943, da Gestapo hadde funnet ut at han samarbeidet med motstandsbevegelsen og den britiske etterretningstjenesten.

Blant fangene fantes også Marie-Agnès Caillau og henne mann Alfred. Grunnen til hennes internering var pikenavnet: de Gaulle. Hun var nemlig storesøsteren til det frie Frankrikes general.

I tillegg til presidentsønnen Michel Clemenceau, den franske fagforeningslederen Léon Jouhaux og tennis-stjernen Jean Borotra, var en rekke østeuropeiske tvangsarbeidere også internert innenfor slottets murer.

SNUDDE: Mesteparten av sin militære karriere hadde Kurt-Sigfried Schräder vært SS-offiser, men i maidagene 1945 sluttet han seg til de allierte. Foto: National Archives courtesy John Moore

Om morgenen 4. mai 1945 våkner denne buketten av politiske fanger av ulike sjatteringer uten fangevoktere. Dachau-kommandant Eduard Weiter hadde begått selvmord et par dager før, og nå hadde kommandanten på Itter, Sebastian Wimmer, rømt festningen med resten av SS-vaktmannskapet ikke langt etter.

Gangl overga seg



Fangene i festningen var likevel i umiddelbar fare – borgen lå fortsatt midt i kampsonen. Hvert øyeblikk kunne fanatiske medlemmer av Waffen-SS dukke opp og massakrere de prominente fangene. Til tross for at friheten var til å ta og føle på, ble mange konsentrasjonsleirfanger nemlig tatt av dage helt til siste slutt.

FULGTE HITLER: SS-oberstløytnant Wilhelm Eduard Weiter, den siste kommandanten av Dachau, ankom slottet i Itter 30. april 1945. Hans selvmord 48 timer senere førte til at Sebastian Wimmer og hans menn til å forlate slottet og VIP-fangene. Foto: National Archives

Zvonimir Čučković, en jugoslavisk kommunist og motstandsmann som hadde vært internert på Itter, hadde noen dager før forlatt festningen for å lete etter alliert assistanse. Han støtte på 103. amerikanske infanteridivisjon i nærheten av Innsbruck, og informerte dem om fangene på Itter.

Sepp Gangl, den tyske offiseren som hadde sluttet å støtte naziregimet, hadde egentlig tenkt til å befri fangene på egenhånd med sine menn, men bestemte seg i stedet for å overgi seg til de amerikanske styrkene. Ferden gikk gjennom ingenmannsland fra byene Wörgl til Kufstein. Der fikk han tak i hvite flagg, som hang ut av hvert vindu som et tegn på kapitulasjon, og flagg med de østerrikske nasjonalfargene rødt-hvitt-rødt. I midten av byen sto det fire amerikanske stridsvogner. Gangl og hans underordnede gikk ut av bilen, svært usikre og engstelige, med hendene i været.

I nærheten av stridsvognene så de en mann i kakiuniform som tygget på sigaren sin. Navnet hans var John Carey Lee jr. I det sivile liv hadde han vært en stjerne i amerikansk fotball, og slik så han også ut. Etter at Sepp Gangl hadde tilbudt han sin overgivelse, og fortalt om situasjonen på Itter, hev John Carey Lee jr. seg i stridsvognen. Han så på tyskeren i Wehrmacht-uniform og sa at de sammen skal på et redningsoppdrag.

Styrken som skulle komme fangene til unnsetning besto av 14 amerikanske soldater under Lees kommando, to Sherman stridsvogner, en Volkswagen Kübelwagen og en lastebil med ti tyske soldater. På veien må én stridsvogn bli stående igjen for å vokte en bro. Noen mil fra slottet kommer de i kamp med noen SS-styrker, som hadde prøvd å sette opp en veisperring.

Etter å ha kommet frem til Itter, må stridsvognen styres over broen som går over borggraven – en halsbrekkende manøver. Snart blir de også styrket med en mann til, SS-offiseren Kurt-Siegfried Schrader, som har oppholdt seg i landsbyen for å lege sine krigsskader. På kvelden sitter amerikanerne og tyskerne sammen ved samme bord, og forteller hverandre om sine krigsopplevelser og diskuterer hva som nå kommer til å skje med Tyskland.

Det siste slaget



Neste morgen begynner det siste slaget. Det er første og eneste gang amerikanske styrker forsvarer en middelalderfestning mot angrep. Styrkeforholdene er svært forskjellige. På innsiden befinner det seg en håndfull amerikanere, en håndfull tyskere i Wehrmacht-uniform, i tillegg til franskmennene. Sistnevnte nekter å adlyde Lees uttrykkelige ordrer om å holde seg i dekning i kjelleren, og kjemper side om side med de amerikanske og tyske soldatene. Utenfor truer en styrke med 100-150 fanatikere fra Waffen-SS, som gjemmer seg blant trærne og avfyrer pansergjennomtrengende våpen.

På et tidspunkt står plutselig stridsvognen i flammer, og snart er ammunisjonen brukt opp. Så skjer det: Mens Lee og hans underordnede diskuterer hva de skal gjøre, går Reynaud opp på tårnhuset. Lee tror at den aldrende politikeren er i skuddsonen for fiendtlig ild, og prøver å gi tegn til sine egne soldater om at de må ta tak i han og trekke han tilbake. Der står imidlertid tyske Gangl, som åpenbart også har fortstått faren. Han går målrettet mot Reynaud, men plutselig faller han ned mot taksteinen, og hjelmen faller av. Først så det ut som han hadde snublet, men snart begynte blodet å sive nedover. Sepp Gangl var død.

Tennisspilleren hentet hjelp



Det var like før også hans tyske og amerikanske kamerater falt på Schloss Itter denne dagen, mens krigen gikk på slutten og freden nesten var vunnet, hadde det ikke vært for en annen fange, tennisspilleren Jean Borotra. Han trengte gjennom de fiendtlige linjene til fots, og greide å hente assistanse fra amerikanske stridsvogner.

I siste minutt svingte de av fra hovedveien nede i dalen, og dro opp til borgen, hvor de skjøt et par velrettede pansergranater mot stillingene til Waffen-SS, som måtte gi tapt.

– På denne måten overlevde de franske politiske fangene, og kunne senere skrive ned historien i sine memoarer. Stephen Harding er den første som har gjort disse kjent utenfor Frankrike, sier Wirthensohn til VG.

Sepp Gangl er i dag ansett som en av den østerrikske motstandsbevegelsens helter.

– Jeg så støvskyene fra maskingeværkulene

ITTER (VG) Hans Fuchs (84) husker slaget ved borgen i Itter 5. mai 1945 som om det skulle vært i går.

Den gang var han bare 14 år. Han hadde – «takk Gud», som han selv sier – unngått tvangsrekruttering til de væpnede styrkene i krigens sluttfase.

– Vi visste at SS brukte borgen som fengsel, og vi hadde hørt at det var viktige politiske fanger der, men vi visste ikke hvem det var, sier Fuchs til VG.

84-åringen er født og har levd hele sitt liv i den lille landsbyen Itter, hvor han gjennom 20 år også var borgermester.

– 5. mai 1945 var en vakker vårdag, og jeg husker jeg lå oppe i engene og passet på husdyrene. Så plutselig begynte et rabalder med skyting, og jeg kunne se støvskyene fra maskingeværkulene som traff bakken og festningen. Dette var første gang krigen virkelig kom til vår lille landsby. For oss guttungene var det jo en opplevelse, vi syns det var spennende der og da, forteller han til VG.

Rundt klokken 16 på ettermiddagen var kampene slutt, og SS-soldatene ble tatt til fange.

– De ble avvæpnet og fratatt alt de hadde på seg. Vi så også den ødelagte panservognen som sto her utenfor inngangsporten til borgen, sier han.

Hans tyske venn Hanns-Peter Adami er glad for at historien nå blir kjent.

– Det er bra at boken er skrevet av en amerikaner, og ikke en tysker eller en lokal, sier han.

