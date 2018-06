BOMBEREGN: Røyk stiger opp etter et bombeangrep utført av syriske regjeringsstyrker i Daraa den 24. juni. Foto: MOHAMAD ABAZEED / AFP

Syriske regjeringsstyrker rykker fram i Sør-Syria: 45.000 drevet på flukt

NTB

Publisert: 26.06.18 13:37

UTENRIKS 2018-06-26T11:37:51Z

Mens sivile flykter for sine liv, har syriske regjeringsstyrker tatt kontroll over to viktige landsbyer i den sørlige Daraa-provinsen sør i Syria.

Resultatet av nattens kamper innebærer at en del av det U-formede landområdet opprørerne har kontroll over i Daara, nå er fullstendig omringet av styrker fra det syriske regimet.

Det innebærer også at syriske styrker i hjertet av Daara-provinsen og i den nærliggende Sweida-provinsen nå er direkte knyttet sammen.

Ifølge Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) var det landsbyene Basr al-Harir og Mlehat al-Atash de syriske styrkene vant kontroll over. En syrisk militærkilde bekrefter opplysningen overfor statlig syrisk TV.

– Regimet gjorde med dette sin største framgang siden forrige tirsdag, da de trappet opp bombingen av opprørsstillinger i Daraa, heter det fra SOHR.

Flere drept

Ifølge eksilgruppa ble minst 15 opprøre drept i nattens kamper, i det som var den blodigste dagen siden det syriske regimet trappet opp militærinnsatsen i området.

Siden starten av militæroperasjonen i Daraa har 29 opprørere og 24 krigere som støtter regimet blitt drept. I tillegg har 32 sivile blitt drept, ifølge SOHR.

Tidligere i år vant den syriske regjeringen og dens allierte kontroll over de siste gjenværende opprørskontrollerte områdene i og rundt hovedstaden Damaskus.

Regjeringen har lenge understreket at den videre planen er å utvide militæroperasjonene for å gjenvinne kontroll over områdene de tapte etter at borgerkrigen brøt ut i 2011. Daraa var neste på lista.

Tusenvis på flukt

Ifølge nye tall fra FN er til sammen minst 45.000 syrere drevet på flukt som følge av den første uken med kamper etter at den syriske offensiven mot Daraa begynte.

– Et stort antall har flyktet de siste par dagene på grunn av bombing og pågående kamper, hovedsakelig fra østlige deler av Daraa, sier Linda Tom, talsperson for FNs nødhjelpskontor OCHA, tirsdag.

Mange av de internt fordrevne ventes å ta seg sørover mot grensa til Jordan, som har uttalt at de ikke har kapasitet til å ta imot en ny bølge av syriske flyktninger.

Til sammen har over 5 millioner mennesker flyktet til utlandet siden borgerkrigen i Syria brøt ut i 2011, mens ytterligere 6 millioner er internt fordrevet.