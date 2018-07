BLINDET: Splinter fra eksplosjonen førte til at Gulbrandsen blind på det høyre øyet og mistet en tann. Bildet er tatt kort tid etter angrepet. Foto: PRIVAT

Blindet av IS-mine: Norsk fremmedkriger forteller om bomben som nesten drepte ham

Publisert: 14.07.18 08:34 Oppdatert: 14.07.18 08:47

UTENRIKS 2018-07-14T06:34:07Z

Som fremmedkriger i kampen mot IS, stod Karl Håkon Gulbrandsen (27) noen meter fra en IS-mine som blindet ham på høyre øye og drepte kameraten hans for to måneder siden i Syria.

VG har de siste ukene intervjuet Guldbrandsen i flere omganger om hva som skjedde da gruppen han var en del av, skulle jage IS ut av landsbyen Baghuz i Deir Ezzor nær den irakiske grensen.

Han befinner seg nå fortsatt i Syria.

Søndag 13. mai 2018 i byen Baghuz:

De var fire i gruppen, blant dem Gulbrandsen fra Norge og Ramon Maria Rull Linhoff fra Spania. De var en del av Syrias demokratiske styrker (SDF), en opprørsallianse dominert av den kurdiske YPG-militsen, som skulle tømme byen for IS-krigere. Operasjonen heter «Jazeera Storm» og er støttet av amerikanske spesialstyrker på bakken i Syria.

– Det konkrete oppdraget jeg var med på gikk ut på å ta tilbake en Daesh-kontrollert landsby ved Euphrates-elven, sier Gulbrandsen til VG.

Daesh er et arabisk akronym for IS.

Gulbrandsen og gruppen skulle klarere et hus med det de trodde var IS-krigere da det smalt.

– Jeg husker bare lyden av et stort smell, og det neste som skjer er at jeg ligger på bakken etter å ha blitt blåst noen meter opp i lufta. Andre overlevende fra eksplosjonen fortalte at de trodde jeg var død. Jeg husker at jeg reiste meg opp og hørte skrikene fra en alvorlig såret kamerat. Jeg var heldig som kom fra det med livet i behold.

Peshmerga-talsmann til VG : – Vesten har sviktet oss

Først var han usikker på om det var en fjernstyrt bombe eller om det var noen som sprengte seg selv. Senere skal det ha blitt klart at det var en mine på innsiden av et hus som hadde eksplodert med en voldsom kraft.

– Jeg var utrolig nok ikke redd. Alt gikk på automatikk. Jeg skjønte ikke at det hadde skjedd noe alvorlig før det hadde gått noen sekunder. Våpenet mitt hadde blitt tatt av eksplosjonen og var ikke å finne.

IS-krigerne skal da ha utnyttet situasjonen og gått til angrep på gruppen som var slått ut av eksplosjonen.

– Det var vanskelig ettersom Daesh nå begynte å skyte mot oss fra flere kanter. Det gjaldt å komme seg i dekning for å gi førstehjelp til den alvorlig sårede kameraten før vi kunne evakuere.

Kameraten døde

Gulbrandsen forteller at Ramon Maria Rull Linhoff fra Spania døde momentant i eksplosjonen. Nordmannen og de to andre andre kom seg i dekning og lå der i en halvtime mens IS-krigerne skjøt mot dem. Først når de sluttet å skyte, kom resten av SDF-styrkene dem til unnsetning.

– Det var vanskelig med tanke på at vi kom under kraftig fiendtlig ild både før og etter eksplosjonen. Tilbaketrekkingen og evakueringen ble særdeles vanskelig.

Linhoff var død, en annen manglet en finger og hadde kutt- og splintskader. Gulbrandsen selv kom fra det med en tann mindre, blind på det høyre øyet og med splintskader i ansiktet.

– Det var først i timene i etterkant at det gikk opp for meg hva som hadde skjedd. Sekundene etter eksplosjonen var jeg i sjokk.

Håper å redde synet

Karl Håkon Gulbrandsen ble sendt til sykehus hvor legene opererte vekk en splint fra det venstre øyet og fjernet tre mindre metallsplinter fra det høyre. I dag er han blind på høyre øyet.

– Det er klart at det er utfordrende å takle, men med en sterk ideologi så blir det helt annerledes. Man lærer å takle slikt. Legene sier at det finnes en sjanse for at jeg kan få tilbake synet, så jeg prøver å være optimistisk. Samtidig så tenker jeg ikke noe særlig over det egentlig. De daglige rutinene har ikke stoppet opp og fortsetter som før, sier Gulbrandsen

– Hva skjer nå, hvor er du og hva skal du?

– Nå tenkte jeg å bruke tiden på å lese mer om demokratisk konføderalisme samt drive med samfunnsarbeid og muligens starte med et bokprosjekt. Slikt blir det hvertfall frem til situasjonen rundt øyet blir avklart. Jeg er til enhver tid der revolusjonen trenger meg. Det blir feil å tenke med en individualistisk tankegang på hva mine ønsker og behov er. Så hvor jeg skal i fremtiden tenker jeg ikke på.

Nordmannen har vært i kamp for kurdiske styrker i flere år. I 2016 ble han intervjuet av NRK Brannpunkt. I fjor høst publiserte Gulbrandsen en video der han fremsto som geriljakriger for den kontroversielle opprørsgruppen PKK. Den gang sa han til VG at det å gå inn i PKK var et livstidsprosjekt. Tyrkiske myndigheter ser på PKK som en terrororganisasjon.

Se videoen her:

Fremmedkrigere for og mot IS

Totalt mener PST at mellom 90 og 100 personer har reist til Syria og kan knyttes til IS og andre terrororganisasjoner. I dag sier PST at minst 20 er bekreftet drept og at rundt 40 har returnert. I tillegg er det rundt 40 personer med usikker status som kan befinne seg i områdene rundt Syria og Irak.

YPG og SDF kriger mot IS og de ekstreme islamistene, og er ikke regnet som terrororganisasjoner av norske myndigheter. De er heller ikke en del av det antallet fremmedkrigere PST operer med. En rekke nordmenn, som Gulbrandsen, har reist til Syria og Irak for å krige på kurdernes side.

Norske styrker har drevet opptrening av kurdiske styrke r, som har vært sentrale i kampen mot IS.

Kommunikasjonsdirektør Trond Hugubakken i PST sier dette om denne gruppen fremmedkrigere:

– Det er ikke nødvendigvis uproblematisk å slutte seg til grupperinger som slåss mot IS og Al-Qaida fordi deltakelse i militær virksomhet i væpnet konflikt for ikke-statlige styrker i utlandet kan være straffbart.

Guldbrandsen mener selv ikke dette er problematisk.

– Personer som har valgt å kjempe på kurderne sin side i kampen mot den verste terrorgruppen vi noen gang har sett, er i mine øyne uproblematisk, sier han.