Krever norsk reaksjon mot Trump

Publisert: 19.06.18 18:56

UTENRIKS 2018-06-19T16:56:54Z

I et brev til utenriksminister Ine Eriksen Søreide krever SV-leder Audun Lysbakken at Norge reagerer på USAs internering av barn.

President Donald Trump får skarp kritikk for den nye «nulltoleransen» som har ført til at barn blir tatt med tvang fra foreldrene når de forsøker å ta seg ulovlig inn i USA .

Bakgrunn: Her splitter Trump familier

Nærmere 2000 barn ble fra midten av april til utgangen av mai skilt fra foreldre eller omsorgspersoner med tvang, opplyste sikkerhetsdepartementet fredag.

Sterke reaksjoner

Praksisen har vakt kraftige reaksjoner både i USA, og internasjonalt. FNs høykommissær for menneskerettigheter Zeid Ra'ad Al Hussein mener barna blir utsatt for mishandling, mens tidligere førstedame Laura Bush karakteriserer tiltaket som «grusomt» og «umoralsk».

SV-leder Audun Lysbakken, og resten av Stortingets utenrikskomité, er denne uken i USA. Lysbakken er opprørt over den nye, strenge praksisen for å få kontroll med den ulovlige innvandringen til USA.

– Et slikt tiltak er rystende, og de historiene som har kommet ut fra disse leirene er hjerteskjærende. Uansett hva man mener om innvandringspolitikk, så er dette å passere en grense for hva som er akseptabelt. Dette er dessverre et av flere tegn på at Trump-administrasjonen er radikalisert den siste tiden, sier Lysbakken.

Søreide: – Ikke noe vi ville gjort i Norge

SV-lederen krever nå at Norge tar tydelig avstand fra metodene, og ber utenriksministeren reagere overfor Trump-administrasjonen.

– Det vil bli lagt merke til i USA hvis en nær alliert reagerer. Samtidig er det stor motstand mot dette i USA, og de som nå kjemper for å endre denne praksisen trenger å vite at de har internasjonal støtte. Jeg har derfor skrevet et brev til utenriksministeren der jeg ber om at Norge gir en veldig tydelig beskjed om at dette ikke er akseptabelt, sier Lysbakken.

Ine Eriksen Søreide skriver i en e-post sendt via sin kommunikasjonsrådgiver Ingrid Ekker at hun har forståelse for at situasjonen på grensen i USA vekker følelser.

– Det er klart at de siste dagers bilder fra USA vekker sterke følelser. Barn har krav på å få sine rettigheter ivaretatt, og det skal mye til for å skille barn fra sine foreldre:

– Det er opp til hvert land å utforme sin migrasjonspolitikk. Men dette er noe vi ikke ville gjort i Norge, skriver utenriksministeren.

Frankrike reagerer

Tirsdag uttalte talsmann for den franske regjeringen, Benjamin Griveaux, at han ikke ønsker at det som nå skjer i USA skal skje i Europa.

– Vi har ikke samme sivilisasjonsmodell. Det er åpenbart visse verdier vi ikke deler, sier han til TV-kanalen France 2.

Lysbakken mener Norge nå må følge Frankrikes eksempel.

– Regjeringen har flere ganger understreket at Norge har et verdifellesskap med USA. Nå må de være like tydelige på at dette ikke er en del av de verdiene vi deler, sier han.

Forsvarer tiltak

Justisminister Jeff Sessions forsvarer USAs nye, strenge linje der ulovlige innvandrere som stanses på grensen, blir ansett som kriminelle og internert.

Barn kan ikke fengsles sammen med sine foreldre i USA og blir derfor skilt fra foreldrene og satt i egne interneringsleirer.

– Vi ønsker ikke å splitte foreldrene fra barna. Om vi bygger grensemuren og får vedtatt en ny lov som stopper lovløsheten, trenger vi ikke å ta disse fryktelige valgene, sier han.