KRITISK: Politiet i Wiltshire undersøker onsdag et «ukjent stoff» to personer skal ha kommet i kontakt med. Foto: Matt Dunham / TT NYHETSBYRÅN

To personer kritisk skadd: Britisk antiterrorpoliti undersøker «ukjent stoff»

NTB

Publisert: 04.07.18 14:07

Britisk antiterrorpoliti undersøker hva slags stoff en kvinne og en mann i 40-årene har kommet i kontakt med nær Salisbury. Tilstanden deres er kritisk.

– Betjenter fra antiterrorpolitiet samarbeider med våre kolleger i Wiltshire- politiet om hendelsen i Amesbury, heter det i en uttalelse fra politiet i Wiltshire onsdag ettermiddag.

Politiet omtaler situasjonen som en «alvorlig hendelse», skriver Sky News .

Kvinnen og mannen, begge i 40-årene, ble lørdag funnet bevisstløse i et hus i Amesbury, omkring 13 kilometer fra der den tidligere russiske dobbeltagenten Sergej Skripal og hans datter ble forsøkt drept med nervegift i mars.

Begge personene ble innlagt på Salisbury District Hospital lørdag. Tilstanden var onsdag fortsatt kritisk.

Ukjent stoff

– Begge får behandling for antatt eksponering av et ukjent stoff, heter det i en uttalelse fra politiet i Wiltshire.

Politiet trodde først at de to hadde blitt bevisstløse etter bruk av narkotiske stoffer, «muligens heroin eller crack fra et urent parti».

– Ytterligere tester pågår nå for å slå fast hva slags stoff som har gjort disse pasientene syke. Vi holder alle muligheter åpne når det gjelder omstendighetene rundt denne hendelsen, heter det i politiets uttalelse.

Sperringer

Politiet har satt opp sperringer rundt områdene der de to personene hadde vært før de ble funnet bevisstløse, og sikkerhetstiltakene er styrket både i Amesbury og Salisbury.

Men britiske helsemyndigheter opplyser at det ikke er grunn til å anta at det foreligger noen større risiko for allmennheten.

– Situasjonen vil bli vurdert fortløpende etter hvert som vi får mer informasjon, heter det i en uttalelse fra Public Health England (PHE).

Forgiftning

4. mars ble Sergej Skripal og hans datter Julia Skripal funnet bevisstløse på en benk i Salisbury, der Sergej Skripal bodde. Datteren var på besøk fra Russland. Analyser viste at de to var blitt forgiftet av nervegift.

Britiske myndigheter anklager Russland for å ha stått bak. Russland avviser beskyldningene. Saken utløste diplomatisk krise mellom Russland og Storbritannia, og etter hvert også mellom Russland og resten av Vesten etter hvert som andre land stilte seg på britenes side.

Julia Skripal var i koma i 20 dager og ble utskrevet 11. april. Faren ble utskrevet 18. mai. Han har så langt ikke snakket med mediene, men datteren har i intervju sagt at hun har hatt store smerter og at det har tatt tid å bli bedre.